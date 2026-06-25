WM 2026: Darum geht es heute im Deutschland-Spiel gegen Ecuador

SPORT1 25.06.2026 • 18:42 Uhr Für Deutschland geht es im letzten Gruppenspiel primär darum, vor der K.o.-Runde weiter Selbstvertrauen zu tanken. Doch es winkt auch ein Rekord. Ecuador hingegen muss alles riskieren.

Deutschland steht bereits als Gruppensieger vorzeitig im Sechzehntelfinale der WM. Genau dort will auch Ecuador hin – doch dafür braucht es im Duell mit dem DFB-Team am Donnerstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) eine ordentliche Leistungssteigerung der Südamerikaner.

Durch die bittere Niederlage gegen die Elfenbeinküste und das überraschende Unentschieden gegen Curacao steht Ecuador mit einem Punkt auf Rang drei der Gruppe E. Doch dieser eine Punkt wird nicht reichen, um unter die acht besten Gruppendritten zu kommen.

Im Moment steht Ecuador in dem virtuellen Ranking auf Rang elf der zwölf Gruppendritten. Durch einen Sieg würden die Südamerikaner mit vier Punkten wohl zumindest als einer der acht besten Gruppendritten in die K.o.-Runde einziehen. Sollte die Elfenbeinküste im Parallelspiel gegen Curacao verlieren, wäre sogar auch der Sprung auf Platz zwei noch möglich. Ein Unentschieden hingegen würde nicht mehr für den Einzug unter die letzten 32 Teams reichen.

WM 2026: Ecuadors Offensive schwächelt

Das Prunkstück der Südamerikaner ist die Defensive um die Top-Spieler Willian Pacho und Piero Hincapié. Pacho wurde mit Paris Saint-Germain Champions-League-Sieger, gewann im Finale gegen Hincapiés Team FC Arsenal. Doch in der Offensive kommt das Team von Cheftrainer Sebastián Beccacece noch nicht in Fahrt.

Kein Tor nach zwei Spielen ist die ernüchternde Bilanz der Südamerikaner. Fast 30 Torschüsse gab es zwar gegen Curacao, aber an Torwart Eloy Room war kein Vorbeikommen.

Dabei verhalfen sie dem 37-Jährigen, der beim 0:0 auf 15 Paraden kam, zu einem Rekord. Seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 hatte nie ein Keeper mehr Paraden während der regulären Spielzeit. Diese Effizienz muss sich gegen Deutschland dringend verbessern, um noch in die K.o.-Runde einzuziehen.

WM 2026: Deutschland kann Rekord einstellen

Bundestrainer Julian Nagelsmann winkt indes die Einstellung einer Bestmarke. Ein Erfolg wäre der zwölfte Sieg in Folge für die DFB-Auswahl. Das gelang einer deutschen Mannschaft zuletzt vor 46 Jahren unter Jupp Derwall.