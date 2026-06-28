Joshua Kimmichs Aussagen werden im Doppelpass zum Bumerang

Maximilian Lotz , Johannes Vehren 28.06.2026 • 11:43 Uhr Joshua Kimmich vermisst nach der Niederlage gegen Ecuador den größeren Siegeswillen im DFB-Team. SPORT1-Experte Stefan Effenberg sieht den Kapitän da in der Verantwortung.

Joshua Kimmich sah nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador beim Gegner den größeren Siegeswillen im Vergleich zur deutschen Mannschaft. SPORT1-Experte Stefan Effenberg nahm den DFB-Kapitän diesbezüglich in die Pflicht.

„Dann geh du doch bitte voran! Du bist der Kapitän und führst die Zweikämpfe. Du gehst voran und teilst es bitte deinen Mitspielern mit, dass sie es auch zu tun haben“, sagte Effenberg im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.

Effenberg mit klaren Worten an Kimmich

Kimmich hatte nach der Niederlage im letzten Gruppenspiel gesagt: „Was mich am meisten ärgert, ist, dass man das Gefühl hatte, dass der Gegner mehr gewinnen wollte als wir. Dass der Gegner, unabhängig von der Konstellation, griffiger ist und mehr auf Sieg spielt als wir das wollen.“

Effenbergs klare Reaktion in Richtung Kimmich lautete: „Ja, es fängt aber bei dir an.“

WM 2026: Nagelsmann nimmt Mannschaft in Schutz

Unmittelbar nach der Partie am Mittwoch hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft in Bezug auf die Leistungsbereitschaft in Schutz genommen.