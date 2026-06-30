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WM 2026: Elfenbeinküste vs. Norwegen heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Schießt Haaland Norwegen weiter?

Norwegen trifft im Sechzehntelfinale bei der WM auf die Elfenbeinküste. Kann Superstar Erling Haaland sein Land in die nächste Runde führen? So sehen Sie das WM-Spiel heute.
Erling Haaland trifft mit Norwegen bei der WM auf die Elfenbeinküste
Erling Haaland trifft mit Norwegen bei der WM auf die Elfenbeinküste
© IMAGO/Offside Sports Photography
Johannes Vehren
Norwegen trifft im Sechzehntelfinale bei der WM auf die Elfenbeinküste. Kann Superstar Erling Haaland sein Land in die nächste Runde führen? So sehen Sie das WM-Spiel heute.

Wer schafft den Schritt ins Achtelfinale? Heute Abend treffen die Elfenbeinküste und Norwegen (ab 19 Uhr im LIVETICKER) in Dallas aufeinander. Dabei stehen vor allem Yan Diomande und Erling Haaland im Fokus.

Der norwegische Stürmer bekam überraschend wie neun weitere Stammspieler am letzten Gruppenspieltag gegen Frankreich eine Pause – und das, obwohl es für die Skandinavier noch um dem Gruppensieg ging. Letztlich verlor die B-Elf mit 1:4 und wurde Zweiter.

WM heute live: So können Sie Elfenbeinküste – Norwegen im Free-TV, Stream und Ticker live verfolgen

Zum WM-Auftakt gewann die Mannschaft von Trainer Staale Solbakken mit 4:1 gegen den Irak und schlug daraufhin auch den Senegal mit 3:2. Für Norwegen wäre es der dritte Achtelfinal-Einzug in der Verbandsgeschichte.

Die ivorische Nationalmannschaft hat derweil schon Geschichte geschrieben, denn zuvor gelang ihr noch nie, in die K.o.-Phase einzuziehen.

Elfenbeinküste-Drama gegen Deutschland

Die Elfenbeinküste startete mit einem 1:0-Sieg in die WM, ehe das dramatische 1:2 gegen Deutschland folgte. Mit dem 2:0-Erfolg gegen Curacao sicherte sich das Team von Flügelspieler Yan Diomande als Gruppenzweiter das Weiterkommen.

Der Sieger der Partie wird im Achtelfinale am Sonntag, 5. Juli um 22 Uhr auf Brasilien treffen.

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