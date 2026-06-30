WM 2026: Elfenbeinküste vs. Norwegen heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Wer schafft den Schritt ins Achtelfinale? Heute Abend treffen die Elfenbeinküste und Norwegen (ab 19 Uhr im LIVETICKER) in Dallas aufeinander. Dabei stehen vor allem Yan Diomande und Erling Haaland im Fokus.
Schießt Haaland Norwegen weiter?
Der norwegische Stürmer bekam überraschend wie neun weitere Stammspieler am letzten Gruppenspieltag gegen Frankreich eine Pause – und das, obwohl es für die Skandinavier noch um dem Gruppensieg ging. Letztlich verlor die B-Elf mit 1:4 und wurde Zweiter.
WM heute live: So können Sie Elfenbeinküste – Norwegen im Free-TV, Stream und Ticker live verfolgen
- TV: ZDF, MagentaTV
- Stream: ZDF Mediathek, MagentaTV
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
Zum WM-Auftakt gewann die Mannschaft von Trainer Staale Solbakken mit 4:1 gegen den Irak und schlug daraufhin auch den Senegal mit 3:2. Für Norwegen wäre es der dritte Achtelfinal-Einzug in der Verbandsgeschichte.
Die ivorische Nationalmannschaft hat derweil schon Geschichte geschrieben, denn zuvor gelang ihr noch nie, in die K.o.-Phase einzuziehen.
Elfenbeinküste-Drama gegen Deutschland
Die Elfenbeinküste startete mit einem 1:0-Sieg in die WM, ehe das dramatische 1:2 gegen Deutschland folgte. Mit dem 2:0-Erfolg gegen Curacao sicherte sich das Team von Flügelspieler Yan Diomande als Gruppenzweiter das Weiterkommen.
Der Sieger der Partie wird im Achtelfinale am Sonntag, 5. Juli um 22 Uhr auf Brasilien treffen.