WM 2026: Elfenbeinküste vs. Norwegen heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Johannes Vehren 30.06.2026 • 16:00 Uhr Norwegen trifft im Sechzehntelfinale bei der WM auf die Elfenbeinküste. Kann Superstar Erling Haaland sein Land in die nächste Runde führen? So sehen Sie das WM-Spiel heute.

Wer schafft den Schritt ins Achtelfinale? Heute Abend treffen die Elfenbeinküste und Norwegen (ab 19 Uhr im LIVETICKER) in Dallas aufeinander. Dabei stehen vor allem Yan Diomande und Erling Haaland im Fokus.

Der norwegische Stürmer bekam überraschend wie neun weitere Stammspieler am letzten Gruppenspieltag gegen Frankreich eine Pause – und das, obwohl es für die Skandinavier noch um dem Gruppensieg ging. Letztlich verlor die B-Elf mit 1:4 und wurde Zweiter.

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Zum WM-Auftakt gewann die Mannschaft von Trainer Staale Solbakken mit 4:1 gegen den Irak und schlug daraufhin auch den Senegal mit 3:2. Für Norwegen wäre es der dritte Achtelfinal-Einzug in der Verbandsgeschichte.

Elfenbeinküste-Drama gegen Deutschland

Die Elfenbeinküste startete mit einem 1:0-Sieg in die WM, ehe das dramatische 1:2 gegen Deutschland folgte. Mit dem 2:0-Erfolg gegen Curacao sicherte sich das Team von Flügelspieler Yan Diomande als Gruppenzweiter das Weiterkommen.