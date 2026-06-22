WM 2026 heute live: Frankreich - Irak im Free-TV, Livestream und Ticker - Bayern-Star Olise als Regisseur?

SPORT1 22.06.2026 • 19:00 Uhr Frankreich kann mit einem Sieg gegen den Irak vorzeitig den Einzug ins Sechzehntelfinale sichern - und einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen. Zeigen Mbappé, Olise und Co. sich wieder spielfreudig?

Der Topfavorit greift zum zweiten Mal ein: Frankreich trifft nach dem beachtlichen Auftaktsieg gegen den Senegal bei der WM 2026 auf den Irak.

Mit einem weiteren Erfolg in der Vorrunde könnte die Mannschaft um Superstar Michael Olise dem Gruppensieg deutlich näher kommen – der womöglich auch ein Achtelfinalduell mit Deutschland bedeuten würde. Anpfiff ist um 23 Uhr (hier im LIVETICKER).

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Gegen den Senegal brauchte die französische Offensive etwas, um ins Rollen zu kommen – um genauer zu sein: 45 Minuten. Denn im zweiten Abschnitt liefen „Les Bleus“ zur Hochform auf. Gerade Michael Olise und Kylian Mbappé harmonierten prächtig zusammen. Der Bayern-Star legte dem Real-Madrid-Offensivmann zwei Treffer auf.

An die Leistung aus der zweiten Halbzeit des 3:1-Sieges soll gegen den Irak angeknüpft werden. Die Iraker spielten am ersten Spieltag der WM gegen Norwegen rund 60 Minuten gut mit, mussten sich letztendlich jedoch mit 1:4 geschlagen geben. Schlimme Abwehrpatzer, wie vor dem zweiten Gegentreffer durch Erling Haaland, sollte sich das Team von Trainer Graham Arnold lieber nicht erlauben.

Die deutschen Fans dürften derweil den Irakern die Daumen drücken. Schließlich steht die Nagelsmann-Elf nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste und dem torlosen Remis zwischen Ecuador und Curacao bereits als Gruppensieger fest. In einem möglichen Achtelfinale bekommt es das DFB-Team mit dem Sieger aus Gruppe I zu tun.

Macht Frankreich einen großen Schritt Richtung Gruppensieg?

Frankreich würde mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen. Für den Irak geht es darum, eine realistische Chance auf den Einzug ins Sechzehntelfinale zu wahren. Dafür muss man die äußerst hochkarätig besetzte Offensive der Franzosen in den Griff bekommen.