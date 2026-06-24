WM 2026: Nagelsmann lässt rotieren - aber wie viel?

SID 24.06.2026 • 05:54 Uhr Im sportlich nicht mehr allzu bedeutenden Duell mit Ecuador will Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann auch den einen oder anderen bisherigen Ersatzmann starten lassen. Platz eins ist der DFB-Auswahl nicht mehr zu nehmen.

Kadermanagement oder Flow? Teamhygiene oder Rhythmus? Julian Nagelsmann steht vor dem sportlich quasi bedeutungslosen WM-Gruppenfinale gegen Ecuador vor einem kniffligen Balanceakt.

Der Bundestrainer will im Duell mit den Südamerikanern am Donnerstag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) in East Rutherford einigen Spielern aus der zweiten Reihe wie Super-Joker Deniz Undav eine Chance von Beginn an geben. Zugleich muss er seine Elf aber für die K.o.-Runde einspielen.

WM: Diese Änderungen könnte Nagelsmann vornehmen

„Es wird wohl ein Mix werden“, sagte Nagelsmann. Fest steht: Nach dem verletzungsbedingten WM-Aus von Nico Schlotterbeck (Innenband im Sprunggelenk) muss der Bundestrainer zumindest seine Abwehr umbauen – Antonio Rüdiger ist hier die erste Option. Nicht unwahrscheinlich ist, dass Nagelsmann auch im Tor etwas verändert. Oliver Baumann könnte für sein vorbildliches Verhalten nach seiner Degradierung wegen der Rückkehr von Manuel Neuer belohnt werden.

Und noch eine dritte personelle Umstellung bietet sich in der Hintermannschaft an: David Raum, der seinen Platz auch erst kurz vor der WM an Nathaniel Brown verloren hat, dürfte auf der linken Seite beginnen. Im Mittelfeld drängt Leon Goretzka nach seiner Rettungstat gegen die Elfenbeinküste (2:1) ins Team.

Fanliebling Undav, mit drei Toren und zwei Vorlagen bislang DER deutsche WM-Spieler, sollte ebenfalls starten. Was die Spieler um ihn herum angeht, muss Nagelsmann genau beobachten, ob etwa der lange verletzte Jamal Musiala eine Pause braucht. Auf dem rechten Flügel bietet sich Jamie Leweling als Ersatz für Leroy Sané an.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Ecuador: Galíndez/CA Huracán (39 Jahre/37 Länderspiele) – Ordóñez/Club Brügge (22/18), Pacho/Paris Saint-Germain (24/36), Hincapié/FC Arsenal (24/54) – Preciado/Atlético Mineiro (28/58), Caicedo/FC Chelsea (24/63), Franco/Atlético Mineiro (27/60), Estupiñán/AC Mailand (28/55) – Yeboah/FC Venedig (26/25), Plata/Flamengo (25/52) – Valencia/CF Pachuca (36/107). – Trainer: Beccacece

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36/13) – Kimmich/Bayern München (31/112), Rüdiger/Real Madrid (33/84), Tah/Bayern München (30/49), Raum/RB Leipzig (28/38) – Pavlovic/Bayern München (22/13), Goretzka/Bayern München (31/72) – Leweling/VfB Stuttgart (25/6), Musiala/Bayern München (23/44), Wirtz/FC Liverpool (23/43) – Undav/VfB Stuttgart (29/11) – Trainer: Nagelsmann