WM 2026: Was für ein Debakel - Bielsa rechnet ab!

SID 27.06.2026 • 06:14 Uhr Uruguay scheitert bei der WM erneut bereits in der Gruppenphase. Der Trainer rechnet nach dem Aus ab - und zeigt Verantwortung.

Vorrunden-Aus, schlimme Patzer und eine Revolte der Spieler – Uruguays Trainer Marcelo Bielsa hat nach dem WM-Aus ein bitteres Fazit gezogen.

„Die Journalisten und die Fans des uruguayischen Fußballs wollen mir berechtigterweise die Schuld geben. Ich bin der Verantwortliche und muss das akzeptieren“, sagte „El Loco“ nach dem 0:1 (0:1) im letzten Gruppenspiel gegen Europameister Spanien. Sein Vertrag läuft mit dem Turnier aus: „Meine Zeit wird als eine Phase in Erinnerung bleiben, die nichts hinterlassen hat.“

Für Uruguay endete die WM erneut in einem Debakel, die „Celeste“ um Kapitän Federico Valverde von Real Madrid fährt nach drei enttäuschenden Auftritten und mit nur zwei Punkten als Gruppendritter wie vor vier Jahren bereits nach der Vorrunde nach Hause, im Land des Ex-Weltmeisters rumort es gewaltig.

Ein schlimmer Patzer von Torhüter Fernando Muslera besiegelte beim 0:1 gegen Spanien in Guadalajara das frühe Aus für Bielsas Mannschaft, nachdem Uruguay zuvor bereits nach enttäuschenden Vorstellungen nicht über zwei Unentschieden gegen Kap Verde und Saudi-Arabien hinausgekommen war.

WM: Eingeständnis von Bielsa

„Auch wenn es vermeidbare Fehler gab, bin ich für dieses Scheitern verantwortlich“, sagte Bielsa, der sich vor der Partie offenbar noch mit einer Revolte im Team konfrontiert sah.

Laut Medienberichten sollen die Führungsspieler um Valverde sich bei Bielsa über dessen Führungsstil, Trainingssteuerung und Taktik beschwert haben. Bielsa soll daraufhin mit einer Wutrede vor dem ganzen Team reagiert haben.