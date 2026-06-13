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WM-Ärger bei Mats Hummels: "Geht natürlich gar nicht"

Hummels schimpft: „Geht gar nicht“

Mats Hummels übt deutliche Kritik an den Spielfeldern der WM. Der TV-Experte wünscht sich bestmögliche Verhältnisse für das Turnier.
Mats Hummels findet harsche Worte zu den WM-Rasen in den amerikanischen Spielstätten.
SPORT1
Mats Hummels übt deutliche Kritik an den Spielfeldern der WM. Der TV-Experte wünscht sich bestmögliche Verhältnisse für das Turnier.

Mats Hummels hat die Platzverhältnisse bei der Weltmeisterschaft bemängelt. Der TV-Experte, der das Auftaktspiel der USA gegen Paraguay (4:1) für MagentaTV begleitete, wünscht sich bessere Beläge.

„Es gibt hier schon viele Kunstrasenplätze. Und das geht natürlich gar nicht“, sagte der Weltmeister von 2014. Selbst der in den WM-Stadien zum Einsatz kommende Hybridrasen ist nicht nach seinen Vorstellungen: „Also bei einer Weltmeisterschaft muss es ein richtiger Rasen sein.“

WM 2026: Hummels ärgert sich über Rasen

In US-Sportarten wie American Football aber auch in der MLS wird häufig auf Kunstrasen gesetzt – auch wegen der Witterungsbedingungen in Nordamerika. Das ist mit den FIFA-Vorschriften für eine WM allerdings nicht vereinbar, weshalb in einigen Stadien neuer Rollrasen verlegt wurde.

„Ich verstehe es bei Vereinen, wenn sie einen Hybrid machen und vielleicht 20, 30 Heimspiele in einer Saison haben oder sogar noch mehr. Es ist vielleicht ein bisschen stabiler und einfacher in der Handhabe“, gestand Hummels beim Spiel im Los Angeles Stadium von Kalifornien ein.

Und dennoch forderte er: „Aber eine Weltmeisterschaft will ich schon auf dem bestmöglichen, natürlichen Rasen sehen.“

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