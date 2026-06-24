Als Cristiano Ronaldo das Wort "Messi" hört, spricht seine Reaktion Bände

Conrad Fröhlich 24.06.2026 • 12:43 Uhr Cristiano Ronaldo steht nach seinem WM-Doppelpack im Rampenlicht. Auf ein Thema hat der Portugiese im Anschluss überhaupt keine Lust.

Er war nach der Partie in aller Munde: Der im Vorfeld viel kritisierte Cristiano Ronaldo traf gegen Usbekistan doppelt und schrieb damit Geschichte. Nach der Partie wurde CR7 eine Frage gestellt, die der Portugiese überhaupt nicht hören wollte.

Ein Journalist wollte Ronaldo nach dem Abpfiff zu Lionel Messi und dessen zwei Toren am Montag gegen Österreich befragen. Was genau der Reporter erfahren wollte, blieb der Öffentlichkeit aber verborgen, denn der Stürmer unterbrach ihn noch während der Fragestellung. Der 41-Jährige machte eine abwinkende Handgeste, wandte sich an einen anderen Journalisten und sagte: „Nächste Frage.“

Der ausgebremste Journalist versuchte im Hintergrund weiterhin, die Messi-Frage vorzutragen, doch er bekam von Ronaldo keinerlei Beachtung mehr geschenkt. Er forderte stattdessen den nächsten Reporter dazu auf, seine Fragen zu stellen.

Ronaldo wollte lediglich über das Sportliche rund um sein Team sprechen. Nach einem schwachen Auftritt im Auftaktspiel gegen die Demokratische Republik Kongo (1:1) war er stark in die Kritik geraten, ließ jedoch nun den Knoten platzen und reagierte mit einem Doppelpack auf den starken Gegenwind.

WM: Cristiano Ronaldo lässt Rekorde purzeln

Mit seinen beiden Treffern ließ der Altstar nämlich einige Rekorde purzeln – vier an der Zahl: Mit seinen Treffern neun und zehn zog der nun alleinige Rekordtorschütze Portugals an der Ikone Eusebio (neun Treffer) vorbei. Außerdem traf er als erster Spieler überhaupt bei sechs Weltmeisterschaften (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und 2026). Der nun älteste Torschütze seines Landes ist obendrein auch der älteste Doppelpacker überhaupt.

Dank des 5:0-Kantersieges steht Portugal nun so gut wie sicher im Sechzehntelfinale. Am letzten Spieltag der Gruppenphase kommt es zum Duell mit Kolumbien und Luis Díaz (Sonntag, 1.30 Uhr, im SPORT1-Liveticker).