WM: Auf dieses Zauberduo wartet Deutschland noch

Manfred Sedlbauer , Stefan Kumberger 29.06.2026 • 10:00 Uhr Florian Wirtz und Jamal Musiala sind bei dieser Weltmeisterschaft noch nicht in Topform. Auch Rudi Völler sieht ein, dass noch einiges fehlt. Grund zur Sorge hat der DFB-Sportdirektor aber nicht. Zu Recht?

Fleiß, Eifer und Laufbereitschaft kann man dem Zauberduo nicht absprechen. Doch die Sorglosigkeit und Leichtigkeit fehlen Jamal Musiala und Florian Wirtz bislang beinahe komplett bei dieser Weltmeisterschaft.

Die Folge: Wirklich geniale Momente gab es dank „Wusiala“ bei diesem Turnier noch nicht. Doch genau das dürfte es brauchen, wenn die DFB-Elf bei diesem Turnier weit kommen will.

Wirtz und Musiala noch nicht in Topform

Florian Wirtz ist seit seinem Wechsel nach Liverpool sicherlich gereift, konnte seine Klasse bislang aber nicht konstant unter Beweis stellen.

Dass er sie zweifelsohne immer noch besitzt, zeigte er nicht zuletzt bei seinem Gala-Auftritt im Frühjahr gegen die Schweiz (4:3), als er zwei Tore erzielte und zwei Assists beisteuerte.

Und Musiala läuft nach seinem Wadenbeinbruch seiner Form hinterher. Das Spiel der beiden lebt mehr von harter Arbeit als unbeschwerten Aktionen.

Völler überzeugt: „Viel fehlt nicht mehr“

„Man merkt ja bei Florian und bei Jamal auch, dass sie gar nicht mehr so weit weg sind von der Topform. Dass du das Gefühl hast, sie sind nah dran“, stärkte Sportdirektor Rudi Völler den beiden auf der Pressekonferenz am Samstag den Rücken und wies auch darauf hin, dass Jamal bereits ein Tor geschossen hat.

„Florian hätte vielleicht schon mal ein Tor schießen können. Aber es ist vielleicht auch gut, dann hat er noch viel im Köcher und kann jetzt am Montag damit anfangen oder auch in den nächsten Spielen. Also viel fehlt nicht mehr. Deswegen denke ich, dass der komplette Fokus auf dem Montagsspiel ist, dass sie da frisch sind und brennen“, sagte der 66-Jährige.

Wann zaubert „Wusiala“?

Viel fehlt also nicht mehr. Unbestritten ist aber auch: Es fehlt noch etwas. Gut möglich, dass die Zauberer nur einen genialen Moment benötigen, um die Leichtigkeit vergangener Tage wiederzufinden.