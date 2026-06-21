WM: DFB-Team vorzeitig Gruppensieger

SID 21.06.2026 • 03:56 Uhr Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet ihr Sechzehntelfinale damit in Foxborough bei Boston.

Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Fußball-WM vorzeitig als Gruppensieger fest und bestreitet ihr Sechzehntelfinale am 29. Juni in Foxborough bei Boston. Durch das 0:0 zwischen Außenseiter Curacao und Ecuador am Samstagabend (Ortszeit) kann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Gruppe E nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Nach dem Auftaktsieg gegen Curacao (7:1) hatte das DFB-Team auch sein zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) dank Super-Joker Deniz Undav mit 2:1 gewonnen.

Das abschließende Vorrundenspiel gegen Ecuador in East Rutherford am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) ist damit zumindest für das deutsche Team sportlich bedeutungslos. Im Sechzehntelfinale am 29. Juni (22.30 Uhr MESZ) trifft die DFB-Auswahl auf einen Dritten aus Gruppe A, B, C, D oder F.