Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Fußball-WM vorzeitig als Gruppensieger fest und bestreitet ihr Sechzehntelfinale am 29. Juni in Foxborough bei Boston. Durch das 0:0 zwischen Außenseiter Curacao und Ecuador am Samstagabend (Ortszeit) kann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Gruppe E nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Nach dem Auftaktsieg gegen Curacao (7:1) hatte das DFB-Team auch sein zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) dank Super-Joker Deniz Undav mit 2:1 gewonnen.
WM: DFB-Team vorzeitig Gruppensieger
Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet ihr Sechzehntelfinale damit in Foxborough bei Boston.
Das DFB-Team darf sich über den Gruppensieg freuen
© AFP/SID/COLE BURSTON
Das abschließende Vorrundenspiel gegen Ecuador in East Rutherford am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) ist damit zumindest für das deutsche Team sportlich bedeutungslos. Im Sechzehntelfinale am 29. Juni (22.30 Uhr MESZ) trifft die DFB-Auswahl auf einen Dritten aus Gruppe A, B, C, D oder F.
Sollte die Mannschaft von Nagelsmann die Partie im Gillette Stadium gewinnen, bestreitet sie ihr Achtelfinale am 4. Juli (23.00 Uhr MESZ) in Philadelphia. Bei den beiden vorherigen Weltmeisterschaften in Russland (2018) und Katar (2022) war Deutschland jeweils in der Vorrunde ausgeschieden.