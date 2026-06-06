WM-Generalprobe: USA - Deutschland heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 06.06.2026 • 19:19 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet vor dem WM-Start den letzten Härtetest gegen Co-Gastgeber USA. So können Sie die Partie live verfolgen. Die Aufstellungen sind da.

Allmählich wird es ernst für die deutsche Nationalmannschaft. Vor dem Start der Weltmeisterschaft bestreitet das DFB-Team den letzten Härtetest gegen Co-Gastgeber USA (20.30 Uhr im LIVETICKER).

Im mit über 60.000 Zuschauern ausverkauften Soldier Field in Chicago wird Bundestrainer Julian Nagelsmann aller Voraussicht nach auf größere Experimente verzichten und auf seine besten Kräfte setzen.

WM-Generalprobe: So können Sie USA -Deutschland live verfolgen

USA -Deutschland, die offiziellen Aufstellungen:

USA: Freese – Freeman, M. Robinson, Ream – Dest, McKennie, Adams, A. Robinson – Tillman, Balogun, Pulisic

Deutschland: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz

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DFB-Team: Manuel Neuer fällt aus

Torhüter Manuel Neuer befindet sich nach seiner Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft indes weiterhin im Wartestand. Nach seiner am letzten Bundesligaspieltag erlittenen Wadenverletzung wird der Keeper des FC Bayern auch im letzten Test vor WM-Start nicht zwischen den Pfosten stehen.

„Wir haben uns entschieden, kein Risiko einzugehen. In Richtung erstes Gruppenspiel wird er topfit sein und nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag und betonte: „Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness.“ Oliver Baumann hütet am Samstagabend das Tor.

WM-Aus für Lennart Karl

Zudem verkündete Nagelsmann auf der PK die bittere Nachricht, dass sich Lennart Karl im Abschlusstraining verletzt hat. Eine MRT-Untersuchung ergab später, dass sich der Bayern-Shootingstar einen Muskelbündelriss zugezogen hat und damit für die WM ausfällt. Assan Ouédraogo wurde für Karl nachnominiert. Der Offensivspieler von RB Leipzig wird gegen die USA noch nicht zum Einsatz kommen, er reist in den nächsten Tagen direkt ins DFB-Camp in Winston-Salem.

Das WM-Aus von Karl sorgte für einen Schock im DFB-Team, diesen gilt es nun im Spiel gegen das US-Team abzuschütteln. „Wir gehen das Spiel wie ein WM-Spiel an und wollen Selbstvertrauen sammeln“, sagte Kai Havertz. Der Stürmer des englischen Meisters FC Arsenal erhielt von Nagelsmann bereits eine Einsatzgarantie im Sturmzentrum und steht in der Startelf.

Deniz Undav, der beim 4:0-Sieg gegen Finnland zuletzt mit zwei Toren und einer Vorlage glänzte, sitzt zunächst nur auf der Bank.

Nagelsmann erwartet „sehr emotionales Spiel“

Nagelsmann erwartete im Vorfeld „ein sehr emotionales Spiel“. Der Co-Gastgeber der WM würde allerdings keinen der drei deutschen Gruppengegner Curacao, Elfenbeinküste oder Ecuador „widerspiegeln“. Es gehe in der Partie darum, „die Emotionen aufzusaugen und im Turnier anzukommen“.

Das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft steigt am 14. Juni in Houston gegen WM-Debütant Curacao (19.00 Uhr im LIVETICKER).