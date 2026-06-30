WM: Negativ-Rekord für Deutschland

Lars Hinzberg 30.06.2026 • 18:05 Uhr Die Leistungen der DFB-Elf bei der WM waren teilweise indiskutabel. Exemplarisch dafür steht eine historische Negativ-Statistik.

Nach den mitunter desaströsen Auftritten bei der WM wurden dem DFB-Team vor allem fehlender Wille und Einsatz vorgeworfen. Diese gefühlte Wahrheit lässt sich nun aber auch konkret an einer Statistik festmachen.

In jedem der vier Duelle lag die Zweikampfquote im DFB-Team laut Opta bei unter 50 Prozent. Bedeutet konkret: Mehr als jeder zweite Zweikampf ging für die Mannschaft von Julian Nagelsmann verloren. Seit Beginn der Datenerfassung 1966 ist das deutscher Negativrekord.

WM: Bittere Zweikampfquote für den DFB

Im ersten Spiel gegen Curacao lag die Erfolgsquote bei 48 Prozent, gegen die Elfenbeinküste waren es schon nur noch 47 Prozent. Den „Höchstwert“ gab es mit 49 Prozent bei der umkämpften Niederlage gegen Ecuador.

Bezeichnend ist die magere Quote von 45 Prozent beim zahnlosen Ausscheiden gegen Paraguay. In Summe ergeben die Zahlen einen Durchschnittswert von gerade einmal 47 Prozent.