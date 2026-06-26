WM: Kimmich? So plant Nagelsmann

SID 26.06.2026 • 05:43 Uhr Das deutsche Mittelfeld hat bei der WM teils Probleme. Dennoch soll Joshua Kimmich weiterhin als Rechtsverteidiger auflaufen.

Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic wackelten im Maschinenraum der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador bedenklich, doch eine Rückversetzung von Joshua Kimmich in die Zentrale ist derzeit kein Thema.

„Ich finde, dass es Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic im Zentrum gut machen“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der ersten WM-Niederlage und hob Kimmichs Qualitäten als Rechtsverteidiger hervor: „Bei der EM war er ein top Rechtsverteidiger mit den mit Abstand besten Werten.“

Obwohl der Münchner Pavlovic gegen Ecuador (1:2) und zuvor gegen die Elfenbeinküste (2:1) große Probleme hatte, will Nagelsmann weder auf ihn noch auf Nmecha „verzichten“. Nach zwei starken Spielen war allerdings auch Nmecha gegen Ecuador nicht auf der Höhe und leistete sich vor dem Ausgleichstreffer einen Ballverlust.

WM: Kimmich soll weiter hinten rechts auflaufen

Kapitän Kimmich bildet beim FC Bayern gemeinsam mit Pavlovic ein Mittelfeld-Duo. In der DFB-Auswahl soll er aber auch im Sechzehntelfinale am Montag hinten rechts auflaufen. „Im Fußball sollte man nichts ausschließen, es ist aber nicht geplant“, antwortete Nagelsmann auf die Frage nach einer Rückversetzung.