"Erwartbare Probleme": Matthäus für umfassende Umstellung wegen Kimmich

SID 24.06.2026 • 09:47 Uhr Lothar Matthäus ist von Deniz Undav und Felix Nmecha begeistert. Gleichzeitig schlägt der Rekordnationalspieler auch eine Umstellung im DFB-Team vor.

Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Fanliebling Deniz Undav und WM-Entdeckung Felix Nmecha auf dem Weg zu „Weltstars“, ist bezüglich der deutschen Turnier-Aussichten aber „noch etwas vorsichtig“.

Der Grund dafür sei, schrieb Matthäus in der Sport Bild, „dass sich unsere Nationalmannschaft gegen die stärker werdenden Gegner in der K.o.-Runde steigern muss, um weiterzukommen“.

Kimmich: Deswegen würde Matthäus eine Änderung vornehmen

Um dies zu erreichen, ist aus Sicht des 65-Jährigen eine personelle Umstellung vonnöten. Kapitän Joshua Kimmich habe gegen die Elfenbeinküste (2:1) „seine erwartbaren Probleme mit dem Tempo“ von Gegenspieler Yan Diomande gehabt, obwohl der Leipziger „nicht in Topform“ gewesen sei: „Kimmich wird im Laufe des Turniers nicht mehr schneller werden, aber die kommenden Gegner werden es sein, allein wenn ich an Kylian Mbappé in einem möglichen Achtelfinale gegen Frankreich denke.“

Matthäus schlägt daher vor: „Der schnelle Nathaniel Brown könnte statt linker rechter Verteidiger spielen, das hat er zum Beispiel für Eintracht Frankfurt schon mal sehr gut gemacht. Gegen Leipzig und Diomande, übrigens. David Raum, der auch schnell ist, könnte dann für Brown als linker Verteidiger übernehmen und Kimmich von rechts hinten neben Nmecha ins Mittelfeld vorrücken.“