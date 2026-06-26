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WM: Nächster deutscher Gegner? Nur noch vier Optionen übrig

Noch vier deutsche Gegner möglich

Im Sechzehntelfinale der WM kann Deutschland nur noch auf vier der potenziellen Gegner treffen. Infrage kommen Südkorea, Schweden, Paraguay und Schottland.
Nach zwei guten Spielen geht die deutsche Mannschaft mit leeren Händen aus dem Spiel gegen Ecuador. Eine schwache Leistung der DFB-Elf, ein starker Auftritt der Ecuadorianer. Die dürfen jetzt weiter von der K.o.-Phase träumen.
SID
Im Sechzehntelfinale der WM kann Deutschland nur noch auf vier der potenziellen Gegner treffen. Infrage kommen Südkorea, Schweden, Paraguay und Schottland.

Die Zahl der potenziellen Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM hat sich auf vier reduziert.

Nach dem Ende der Vorrunde in den Gruppen A, B, C, D und F kommen als mögliche Gegner nur noch Südkorea (A), Schottland (C), Paraguay (D) und Schweden (F) infrage.

WM: Nächster USA-Gegner steht schon fest

Bosnien-Herzegowina als bereits fest qualifizierter Dritter der Gruppe B spielt am Donnerstag (2. Juli) in Santa Clara gegen die USA.

Von den vier möglichen Gegnern hat derzeit nur Schweden einen Platz unter den acht besten Gruppendritten sicher.

Vor allem Schottland könnte aus dieser Rangliste bereits im Laufe des Freitags herausfallen, ebenso Südkorea.

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