WM: Nächster deutscher Gegner? Nur noch vier Optionen übrig

Die Zahl der potenziellen Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM hat sich auf vier reduziert.
Noch vier deutsche Gegner möglich
Im Sechzehntelfinale der WM kann Deutschland nur noch auf vier der potenziellen Gegner treffen. Infrage kommen Südkorea, Schweden, Paraguay und Schottland.
Nach dem Ende der Vorrunde in den Gruppen A, B, C, D und F kommen als mögliche Gegner nur noch Südkorea (A), Schottland (C), Paraguay (D) und Schweden (F) infrage.
WM: Nächster USA-Gegner steht schon fest
Bosnien-Herzegowina als bereits fest qualifizierter Dritter der Gruppe B spielt am Donnerstag (2. Juli) in Santa Clara gegen die USA.
Von den vier möglichen Gegnern hat derzeit nur Schweden einen Platz unter den acht besten Gruppendritten sicher.
Vor allem Schottland könnte aus dieser Rangliste bereits im Laufe des Freitags herausfallen, ebenso Südkorea.