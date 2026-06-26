WM: Nächster deutscher Gegner? Nur noch vier Optionen übrig

SID 26.06.2026 • 06:19 Uhr Im Sechzehntelfinale der WM kann Deutschland nur noch auf vier der potenziellen Gegner treffen. Infrage kommen Südkorea, Schweden, Paraguay und Schottland.

Die Zahl der potenziellen Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM hat sich auf vier reduziert.

Nach dem Ende der Vorrunde in den Gruppen A, B, C, D und F kommen als mögliche Gegner nur noch Südkorea (A), Schottland (C), Paraguay (D) und Schweden (F) infrage.

WM: Nächster USA-Gegner steht schon fest

Bosnien-Herzegowina als bereits fest qualifizierter Dritter der Gruppe B spielt am Donnerstag (2. Juli) in Santa Clara gegen die USA.

Von den vier möglichen Gegnern hat derzeit nur Schweden einen Platz unter den acht besten Gruppendritten sicher.