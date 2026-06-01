WM: Nagelsmann lässt bei Neuer die Fragezeichen bestehen

Johannes Vehren 01.06.2026 • 09:54 Uhr Manuel Neuer wartet wegen einer Wadenverletzung noch auf sein sportliches Comeback im DFB-Team. Ob der Torwart bei der WM-Generalprobe gegen die USA spielen wird, steht laut Bundestrainer Julian Nagelsmann noch nicht fest.

Wann kann Manuel Neuer wieder zwischen den Pfosten stehen? Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde nach dem 4:0-Testspielsieg gegen Finnland gefragt, ob der an der Wade verletzte Torwart bei der Generalprobe gegen die USA am Samstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) einsatzfähig ist.

„Ja, das werden wir, wie ich schon gesagt habe, nächste Woche entscheiden“, sagte Nagelsmann im ZDF und ließ sich nicht zu einer genauen Nachricht hinreißen.

Nagelsmann will keine Torwartdebatte

Er führte weiter aus: „Je länger wir der verhärteten Struktur Zeit lassen, desto besser ist es. Wir brauchen da kein Risiko einzugehen.“

Der Bundestrainer skizzierte, dass der Fokus zunächst auf dem Finnland-Spiel lag und nun die Situation wieder neu bewertet werde. Für Nagelsmann ging es dabei vor allem darum, keine Torwartdebatte zu eröffnen und Neuer so viel Zeit wie möglich zu geben, damit er bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fit ist.

Das DFB-Team bestreitet am 14. Juni (ab 19 Uhr im LIVETICKER) sein Auftaktspiel gegen Curacao. Danach folgen die Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste sowie Ecuador.