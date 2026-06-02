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WM: Schwerer Schlag für Österreich

Schwerer Schlag für Österreich

Schon vor dem Start der Weltmeisterschaft muss die österreichische Nationalmannschaft eine bittere Nachricht verkraften. Ein Schlüsselspieler fällt für die Endrunde aus.
Christoph Baumgartner hat bei der Weltmeisterschaft Großes mit Österreich vor. Dabei freut er sich insbesondere auf das Duell gegen Argentinien und Lionel Messi.
SID
Schon vor dem Start der Weltmeisterschaft muss die österreichische Nationalmannschaft eine bittere Nachricht verkraften. Ein Schlüsselspieler fällt für die Endrunde aus.

Schwerer Schlag für Ralf Rangnick und Österreich: Führungsspieler Christoph Baumgartner von Fußball-Bundesligist RB Leipzig fällt für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) verletzt aus.

Der 26 Jahre alte Offensivspieler zog sich beim Aufwärmen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu. Die MRT-Untersuchung am Dienstag habe ergeben, „dass ein Einsatz bei der Weltmeisterschaft nicht möglich ist“, teilte der Verband mit.

„Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung“, sagte ÖFB-Trainer Rangnick. Über eine Nachnominierung für Baumgartner ist noch nicht entschieden. Dies werde „derzeit intern abgestimmt“.

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WM: Gute Nachrichten für Alaba

Immerhin gab es bei Kapitän David Alaba am Dienstag gute Nachrichten. Beim Abwehrchef, der gegen Tunesien zur Halbzeit ausgewechselt wurde, habe die MRT-Untersuchung „keine Muskelverletzung gezeigt“, so der ÖFB: „Es besteht kein Grund zur Sorge.“ Alaba könne planmäßig mit der Mannschaft am Donnerstag nach Los Angeles reisen.

Im 26-köpfigen Kader der Österreicher standen inklusive Baumgartner 14 Spieler aus der deutschen Bundesliga. Das ÖFB-Team trifft bei der WM in Gruppe J auf Jordanien, Weltmeister Argentinien und Algerien.

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