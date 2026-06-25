Zwei Wechsel bestätigt: Diese Änderungen nimmt Nagelsmann vor

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador bestätigt (ab 22 Uhr im LIVETICKER), dass er zwei Änderungen in seiner Startelf vornehmen wird. „Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen“, erklärte er.
Diese Wechsel nimmt Nagelsmann vor
Zum einen rückt Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung für den verletzten Nico Schlotterbeck in die Mannschaft, für den die WM nach einer Innenbandverletzung vorzeitig gelaufen ist.
Nagelsmann bestätigt: Raum in der Startelf
Zum anderen darf auf der Linksverteidigerposition am Donnerstag David Raum beginnen. Nathaniel Brown bekommt aufgrund von muskulären Problemen eine Pause. Beide Wechsel bestätigte Nagelsmann mit einem knappen „Ja“.
Brown, der kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht, konnte am Mittwochvormittag (Ortszeit) nicht an der letzten Einheit vor der Abreise nach New York/New Jersey zum Duell mit den Südamerikanern teilnehmen. Stattdessen absolvierte der Linksverteidiger ein leichtes Lauftraining mit Athletikcoach Krunoslav Banovcic.
Hingegen bleibt – so geht es aus den Worten des Bundestrainers hervor – Deniz Undav mal wieder nur ein Platz auf der Bank.