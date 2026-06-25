Zwei Wechsel bestätigt: Diese Änderungen nimmt Nagelsmann vor

SPORT1 25.06.2026 • 03:32 Uhr Nach dem WM-Aus von Nico Schlotterbeck muss Julian Nagelsmann seine Startelf umbauen. Der Bundestrainer kündigt noch einen weiteren Wechsel an.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador bestätigt (ab 22 Uhr im LIVETICKER), dass er zwei Änderungen in seiner Startelf vornehmen wird. „Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen“, erklärte er.

Zum einen rückt Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung für den verletzten Nico Schlotterbeck in die Mannschaft, für den die WM nach einer Innenbandverletzung vorzeitig gelaufen ist.

Nagelsmann bestätigt: Raum in der Startelf

Zum anderen darf auf der Linksverteidigerposition am Donnerstag David Raum beginnen. Nathaniel Brown bekommt aufgrund von muskulären Problemen eine Pause. Beide Wechsel bestätigte Nagelsmann mit einem knappen „Ja“.