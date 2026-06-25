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Zwei Wechsel bestätigt: Diese Änderungen nimmt Nagelsmann vor

Diese Wechsel nimmt Nagelsmann vor

Nach dem WM-Aus von Nico Schlotterbeck muss Julian Nagelsmann seine Startelf umbauen. Der Bundestrainer kündigt noch einen weiteren Wechsel an.
Die deutsche Nationalmannschaft muss im dritten Gruppenspiel gegen Ecuador ran. Während die Nagelsmänner den Gruppensieg bereits sicher haben, ist Ecuador unter Zugzwang. Kein Wunder also, dass mehr als 50.000 Fans mit nach New York gereist sind.
SPORT1
Nach dem WM-Aus von Nico Schlotterbeck muss Julian Nagelsmann seine Startelf umbauen. Der Bundestrainer kündigt noch einen weiteren Wechsel an.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador bestätigt (ab 22 Uhr im LIVETICKER), dass er zwei Änderungen in seiner Startelf vornehmen wird. „Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen“, erklärte er.

Zum einen rückt Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung für den verletzten Nico Schlotterbeck in die Mannschaft, für den die WM nach einer Innenbandverletzung vorzeitig gelaufen ist.

Nagelsmann bestätigt: Raum in der Startelf

Zum anderen darf auf der Linksverteidigerposition am Donnerstag David Raum beginnen. Nathaniel Brown bekommt aufgrund von muskulären Problemen eine Pause. Beide Wechsel bestätigte Nagelsmann mit einem knappen „Ja“.

Brown, der kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht, konnte am Mittwochvormittag (Ortszeit) nicht an der letzten Einheit vor der Abreise nach New York/New Jersey zum Duell mit den Südamerikanern teilnehmen. Stattdessen absolvierte der Linksverteidiger ein leichtes Lauftraining mit Athletikcoach Krunoslav Banovcic.

Hingegen bleibt – so geht es aus den Worten des Bundestrainers hervor – Deniz Undav mal wieder nur ein Platz auf der Bank.

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