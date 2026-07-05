Bringt Jürgen Klopp sie mit zum DFB?

Philipp Heinemann 05.07.2026 • 09:57 Uhr Wie könnte das Team von Jürgen Klopp beim DFB aussehen? Noch ist er nicht Bundestrainer, aber der erste (überraschende) Name taucht schon auf.

Jürgen Klopp soll neuer Bundestrainer werden. Obwohl seine Ernennung zum Coach der deutschen Nationalmannschaft noch nicht offiziell ist, wird bereits darüber spekuliert, wie sein Team beim DFB aussehen könnte.

TV-Expertin Tabea Kemme brachte nun eine Funktionärin aus der Bundesliga ins Gespräch. Geht es nach der einstigen Nationalspielerin, könnte Tatjana Haenni eine Option sein. Diese ist seit Anfang des Jahres bei RB Leipzig als CEO tätig.

Haenni kommt damit wie Klopp (aktueller „Head of Global Soccer“) aus dem RB-Universum: „Wenn ich gerade an Oliver Mintzlaff denke, der gerade ohnehin die Vertragssituation intensiver angehen muss, was Jürgen Klopp angeht, warum nicht Tatjana Haenni in den Ring werfen?“, meinte Kemme.

Klopp und Henni: Ein RB-Duo für Deutschland?

Red Bulls Geschäftsführer Mintzlaff muss Klopp aus dessen Vertrag entlassen, sollte dieser wie geplant Bundestrainer werden.

Was für die Schweizerin Haenni spreche? „Sie kommt aus dem Schweizer Verband, sie hat eine Liga verantwortet, hier in den USA, die WSL und jetzt einen RB-Konzern“, erklärte Kemme: „Und das jetzt gemeinsam mit Jürgen Klopp anzugehen – ich sehe das als Möglichkeit, vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.“

Welche Rolle Haenni beim DFB genau einnehmen könnte, erklärte Kemme nicht. Bekannt ist, dass Andreas Rettig als Geschäftsführer zum Jahresende ausscheidet. Kemme hält weitere Abgänge in der sportlichen Führung aber für durchaus möglich.

„Rudi Völler hat ja gerade im operativen Tagesgeschäft mit Julian Nagelsmann zusammengearbeitet, vielleicht gibt es die Möglichkeit, da Veränderungen nachziehen zu lassen“, sagte Kemme. SPORT1 hatte bereits berichtet, dass ein Abschied von Sportdirektor Völler möglich ist.