Auch Rudi Völler denkt an Abschied nach der WM

Manfred Sedlbauer , Stefan Kumberger 04.07.2026 • 10:47 Uhr Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer treten nach dem blamablen WM-Aus zurück. Auch für Rudi Völler dürfte diese Entscheidung Auswirkungen haben. Geht nun auch der Fan-Liebling?

Zwischen die beiden passte kein Blatt: Rudi Völler war für Julian Nagelsmann eine Art Vaterfigur. Mit seiner Erfahrung gab er dem Ex-Bundestrainer wertvolle Tipps, glättete Wogen und sprang ihm kämpferisch zur Seite, wenn es nötig war.

Das Aus des 38-Jährigen könnte nun auch die Zukunft von Völler beeinflussen. Sagt auch der Sportdirektor ein für allemal Tschüss zum DFB?

Völler denkt an DFB-Abschied

Nach SPORT1-Informationen beschäftigt sich der 66-Jährige ebenfalls mit einem Rücktritt. Eine Entscheidung könnte Völler schon in der kommenden Woche verkünden.

Für ihn war das Engagement beim DFB schon immer eine Herzensangelegenheit. Immer dann, wenn der Verband ihn brauchte, war der Weltmeister von 1990 zur Stelle. Nach der Entlassung von Hansi Flick sprang er sogar noch einmal selbst als Bundestrainer ein.

Für Nagelsmann hatte Völler eine enorme Bedeutung – vor allem als Mentor, Vertrauensperson und Schutzpatron.

Macht Klopp Völler überflüssig?

Unter dem so gut wie feststehenden Nachfolger Jürgen Klopp dürfte ihm diese Rolle allerdings nicht mehr in gleichem Maße zukommen. Klopp braucht eine solche Bezugsperson nicht zwingend. Deshalb macht sich Völler Gedanken über seine Zukunft.

Welche Rolle kann und will er künftig noch einnehmen? Sollte er zu dem Entschluss kommen, nicht mehr gebraucht zu werden, würde sich der Fan-Liebling wohl kaum an seinen Posten klammern. Seine Verdienste im deutschen Fußball sind ohnehin immens. Sein Ansehen hat längst Denkmalstatus. Und daran wird sich auch im Falle eines Rücktritts nichts ändern.

Klar ist: Dem DFB steht ein XXL-Umbruch bevor. Neben dem bereits zurückgetretenen Julian Nagelsmann und seinen beiden Co-Trainern Benjamin Glück und Benjamin Hübner wird auch Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern.