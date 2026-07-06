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WM 2026: US-Amerikaner sorgt für brisantes Detail im Fall Balogun

Brisantes Detail im Fall Balogun

Die FIFA sorgt mit der Aufhebung der Sperre gegen Folarin Balogun für reichlich Unverständnis. Belgien legt gegen den Fall Berufung ein. Doch steht diese schon jetzt unter keinem guten Stern?
Der Platzverweis von US-Stürmer Folarin Balogun gegen Bosnien wird im Nachhinein zurückgenommen, weil US-Präsident Donald Trump bei der FIFA interveniert. Der Aufschrei ist nun groß.
Dominik Hager
Die FIFA sorgt mit der Aufhebung der Sperre gegen Folarin Balogun für reichlich Unverständnis. Belgien legt gegen den Fall Berufung ein. Doch steht diese schon jetzt unter keinem guten Stern?

Die Aussetzung der Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun für das WM-Spiel gegen Belgien (Dienstagfrüh, ab 2 Uhr im LIVETICKER) sorgt für reichlich Ärger und Wirbel. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll US-Präsident Donald Trump mehrmals bei FIFA-Präsident Gianni Infantino angerufen haben, um Balogun einen Einsatz im WM-Achtelfinale zu ermöglichen.

Dies ist aber nicht das einzige pikante Detail bei der FIFA-Entscheidung, die viele als Skandal und Gefahr für den Fußballsport bezeichnen. Martyn Ziegler, Chefreporter der englischen Zeitung Times, gab auf der Plattform X einen spannenden Hinweis.

Ziegler führte die Mitgliederliste der FIFA-Disziplinarkommission auf, die Baloguns Sperre aufgehoben hat. Zudem veröffentlichte er die Namen der Mitglieder der Berufungskommission. Diese wird über die eingeleitete Berufung Belgiens entscheiden. Als Vorsitzender steht Neil Eggleston auf der Liste, der ausgerechnet aus den USA stammt.

WM 2026: Eggleston darf nicht abstimmen

Die FIFA-Regularien besagen allerdings, dass sich Neil Eggleston als US-Amerikaner und Mitglied des kontinentalen Verbands CONCACAF enthalten muss. Selbiges gilt auch für den Vize-Vorsitzenden Thomas Bodström, der als Schwede der UEFA – und damit demselben Kontinentalverband wie Antragsteller Belgien angehört.

Der Berufungskommission gehören noch zwölf normale Mitglieder. Das Urteil muss von Mitgliedern getroffen werden, welche nicht dem europäischen oder nordamerikanischen Verband angehören. Eine Entscheidung darüber, wer genau abstimmt, ist laut Ziegler noch nicht gefallen.

Selbst wenn Eggleston nicht direkt abstimmen und entscheiden kann, verfügt er über erhebliche strukturelle und administrative Macht. Inwiefern das die Berufung der Belgier beeinflussen kann, ist unklar.

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