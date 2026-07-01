"Das sitzt": DFB-Stars richten sich an Fans

SID 01.07.2026 • 08:04 Uhr Vor ihrem Abflug in den Nach-WM-Urlaub sind die gescheiterten deutschen Fußball-Stars ein letztes Mal auf ihre Fans zugegangen. In den sozialen Medien gab es einen letzten Gruß.

Teils emotional und ausführlich, teils kurz und knapp sind die gescheiterten deutschen Fußball-Stars vor ihrem Abflug in den Nach-WM-Urlaub ein letztes Mal auf ihre Fans zugegangen. „Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt“, schrieb beispielsweise Deniz Undav bei Instagram: „Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Danke für diese Chance.“

Nach und nach haben die Spieler das WM-Camp in Winston-Salem am Dienstag Ortszeit verlassen, das Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) ist aber noch lange nicht verarbeitet. „Wir sind mit großen Träumen gekommen, haben als Mannschaft alles gegeben, und dennoch war es nicht genug“, schrieb Florian Wirtz. „Es wird Zeit brauchen, aber wir kommen wieder.“

WM: Bitteres Turnier für Woltemade

Nick Woltemade hatte nach einem Turnier auf der Bank gegen Paraguay seinen Elfmeter verschossen. „Ehrlich… dass meine erste WM so zu Ende geht, trifft mich hart“, postete er. „Ich wollte Verantwortung übernehmen, und ich habe Verantwortung übernommen. Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen – auch wenn es weh tut. Danke für eure vielen aufbauenden Worte.“