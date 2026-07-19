Europarat zählt die FIFA nach der WM an

SID 19.07.2026 • 11:56 Uhr Die Demokratie-Wächter sehen die Endrunde in Nordamerika kritisch.

Der Europarat hat sich am Ende der Fußball-Weltmeisterschaft besorgt über die Vorgänge bei der Endrunde in Nordamerika gezeigt und den Weltverband FIFA zum Handeln aufgefordert. Das von den USA als Co-Gastgeber ausgerichtete Turnier habe „Frage um Frage aufgeworfen“, sagte Europarat-Generalsekretär Alain Berset am Sonntag: „Die Feier endet heute Abend. Die Fragen bleiben.“

Die WM sei belastet gewesen durch politischen Druck, rassistische Beschimpfungen von Spielern sowie die Öffnung hin zu Wettmärkten, die Betrug Vorschub leisten, sagte Berset. Die FIFA solle sich darum kümmern, die „Integrität“ des Fußballs zu stärken. Laut des Schweizer Sozialdemokraten müsse noch am Sonntagabend „ein Arbeitsdialog beginnen, um bis zum Anpfiff der Weltmeisterschaft 2030 einen Integritätsrahmen zu erstellen“.

WM: Europarat fordert Konsequenzen von der FIFA

Der dubiose „Fall Folarin Balogun“ mit der Aufforderung des US-Präsidenten Donald Trump an FIFA-Chef Gianni Infantino, die Sperre gegen den US-Stürmer zu überprüfen, kritisierte Berset explizit: „Der politische Einfluss hat nun auch das Spielfeld erreicht. Wenn sich die Regeln unter Druck biegen, ist jedes Ergebnis anfechtbar.“