WM-Skandal um Infantino: Ist er jetzt zu weit gegangen?

SPORT1 07.07.2026 • 19:19 Uhr Über zehn Jahre schuf Gianni Infantino sein FIFA-Imperium. Können ihn seine Nähe zu Donald Trump und die "Causa Balogun" nun zu Fall bringen?

Vielleicht schaute Gianni Infantino so grimmig, weil ihm der US-Auftritt nicht gefiel. Vielleicht war ihm der Platz auf der Ehrentribüne neben Belgiens Verbandschefin Pascale Van Damme nicht ganz geheuer.

Oder lag es vielleicht doch einfach daran, dass er sein Prestigeprojekt ins Chaos gestürzt hat? Als der FIFA-Boss versicherte, dass im „Fall Balogun“ ja nichts Ungewöhnliches vorgefallen sei, tobte jedenfalls längst ein Sturm, dem er vorerst nicht entkommen kann.

„Gianni Infantino muss weg“, lautete die unmissverständliche Schlagzeile des renommierten Telegraph. Und auf einmal kursierte tatsächlich die Frage, ob einer der womöglich größten WM-Skandale den Mann zu Fall bringen kann, der Kritik stets an sich abperlen ließ, seine Macht über Jahre zementierte und sich nicht erst seit der brisanten Balogun-Begnadigung dem Vorwurf der klebrigen Nähe zu US-Präsident Donald Trump gegenübersieht.

UEFA und DFB kündigen Konsequenzen an

Infantino konnte Reformen umkehren, mit einer dubiosen Doppelvergabe die Endrunden 2030 und 2034 vergeben, die WM nach seinem Gusto verändern, einen Friedenspreis im Namen des Fußballs erfinden, um seinem Kumpel im Weißen Haus zu schmeicheln. Dass US-Stürmer Folarin Balogun nach einem Trump-Anruf beim FIFA-Chef plötzlich doch im Achtelfinale gegen Belgien spielen durfte, kam für viele Politiker, Experten und Funktionäre aus Europa aber einem Tabubruch gleich.

Die Mitteilung, in der die UEFA der FIFA die Überschreitung einer „roten Linie“ vorwarf, wertete der Guardian als „Kriegserklärung“. Spannungen prägen das Verhältnis zwischen Infantino und UEFA-Boss Aleksander Ceferin seit Jahren. Bislang wagten es die Europäer aber nicht, Infantinos Macht infrage zu stellen.

Doch nun sieht es ein wenig anders aus. Die Europäer um Bernd Neuendorf wollen jedenfalls nicht zur Tagesordnung übergehen. „Ich bin mir mit der UEFA einig, dass dieser Vorgang nicht zu den Akten gelegt werden darf, zunächst aber unter den europäischen Fußballverbänden weiter besprochen werden muss“, sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der für die UEFA im FIFA-Council sitzt, auf SID-Anfrage. Diese Einlassung kratzt am bisherigen Image Infantinos.

Ermittelt die FIFA-Ethikkommission gegen ihren eigenen Präsidenten?

Leicht wird es jedenfalls nicht, den 56-Jährigen aus dem Amt zu jagen. Da muss ihm schon nachgewiesen werden können, dass er gegen den FIFA-Ethikkodex verstößt, beispielsweise durch Korruption oder Amtsmissbrauch. So erging es Infantinos Vorgänger Sepp Blatter. Der heute 90-Jährige wurde zunächst von der FIFA-Ethikkommission vorläufig suspendiert und später für mehrere Jahre gesperrt. Die Frage ist jedoch, ob die Ethikkommission es wagt, gegen ihren allmächtigen Präsidenten zu ermitteln.

Der Mann aus dem kleinen Örtchen Brig im Kanton Wallis regiert den Weltverband als Alleinherrscher. Infantino entwickelte über die Jahre ein System aus Geld, Gier und Größenwahn, das ihm Einfluss und Zugang zur Weltpolitik verschaffte – insbesondere ins Weiße Haus. Als Ermittlungen in den USA zum FIFA-Skandal von 2015 liefen, fanden Trump und Infantino zusammen.

Infantino sichert seine Position mit WM-Milliarden

Trump betrachte die FIFA als „Propagandamaschine“, als „perfektes Sprachrohr“ für sein „nationalistisches Projekt“, wie die Initiative Play the Game analysierte. Im Gegenzug darf sich der Weltverband bei der WM auf die höchsten Einnahmen seiner Geschichte freuen – und Infantino über etliche Milliarden, die er an die Verbände verteilen kann, um seine Position zu sichern.

Der FIFA-Boss gehörte als Anhängsel zuletzt zu Trumps Entourage und handelte sich vor allem aufgrund der Vergabe des Friedenspreises eine Beschwerde der Organisation FairSquare bei der hauseigenen Ethikkommission ein. Laut FIFA-Ethikcode müsste sich der Chef des Weltverbandes eigentlich „politisch neutral“ verhalten.

Infantino, der schon im Fokus der Schweizer Behörden gestanden hatte, will im kommenden Jahr im Amt bestätigt werden und könnte aufgrund einer Statutenänderung länger als bislang angenommen bis 2031 an der FIFA-Spitze regieren. Die Konföderationen aus Südamerika, Afrika und Asien sprachen ihm bereits ihre Unterstützung aus. Das allein reicht.

Auf eine Abkehr von Infantino durch die Verbände abseits Europas deutet ohne Beweise für eine politische Einflussnahme auf die Entscheidung der FIFA-Disziplinarkommission im „Fall Balogun“ derzeit nichts hin. Selbst wenn die UEFA sich dazu entscheiden würde, einen Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken, wäre der Ausgang – Stand jetzt – schon entschieden.

Infantino hätte auf der Tribüne in Seattle also durchaus freundlicher schauen können.