Samt Tänzchen: Frankreich feiert Halbfinal-Einzug bei der WM

SID 10.07.2026 • 01:55 Uhr Frankreich träumt weiter vom dritten WM-Titel. Die Stimmung ist nach dem Sieg gegen Marokko ausgelassen, das Selbstbewusstsein groß.

Kylian Mbappé setzte zu einem kurzen Siegestanz an, Didier Deschamps umarmte sein Starensemble mit einem breiten Lächeln und in der Heimat strömten die Fans auf die Champs-Élysées.

„Ich kann mir vorstellen, dass in Frankreich sehr viel Begeisterung dabei ist“, sagte Nationaltrainer Deschamps nach dem 2:0 (0:0) im WM-Viertelfinale über Marokko.

Frankreich träumt vom dritten WM-Titel

Während die Jubelnacht in Paris gerade erst – friedlich – begonnen hatte, beließen es Les Bleus in Foxborough bei der kurzen Freude. „Wir sind ganz ruhig, wir sind in einer Blase. Wir sind hier, um zu gewinnen“, sagte Nationaltrainer Deschamps, Frankreich will fest entschlossen zum dritten WM-Titel.

„Das ist jetzt das dritte Halbfinale in Folge, das ist also schon mal eine gute Sache. Es mag logisch und selbstverständlich erscheinen, aber man muss es erst einmal schaffen, so weit zu kommen“, sagte Deschamps.

Das Selbstbewusstsein des Weltmeisters von 2018 und WM-Zweiten von 2022 ist nach dem überzeugenden Auftritt in Boston jedenfalls nicht geschrumpft. „Wir sind zuversichtlich. Wir haben noch ein wenig vor uns. Es wird noch härter werden als das, was wir gespielt haben. Aber wir sind bereit, alle Gegner anzunehmen“, sagte Mbappé.

Halbfinale gegen Spanien oder Belgien

Im Halbfinale geht es nun am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Spanien oder Belgien. Ein Final-Hattrick gelang bislang nur Deutschland (1982 bis 1990) und Brasilien (1994 bis 2002). „Die Spieler haben die Pflicht, alles in ihrer Macht Stehende zu tun – mal gelingt es, mal nicht –, aber eben alles zu versuchen, um so weit wie möglich zu kommen. Wir haben heute eine große Hürde genommen“, sagte Deschamps.