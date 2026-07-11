Fußball-WM 2026: Die Spiele am Samstag

WISSENSWERTES: Mit Erling Haaland als Trommler rudern die Norweger durch die WM. Nach Brasilien soll jetzt England dran glauben müssen. Und der Ober-Wikinger mit dem Blond-Zopf das Wettschießen mit Harry Kane gewinnen. Siebenmal hat der Ex-Dortmunder bisher getroffen, sechsmal der Münchner. Den Druck schiebt Haaland elegant seinem Geburtsland zu: „Es gibt einige klare Favoriten – und England gehört dazu.“ Dass das kleine Fußball-Land Norwegen überhaupt so weit gekommen ist, findet selbst der in Leeds geborene 25-Jährige „überraschend“.

WISSENSWERTES: Noch ein Tor mehr auf dem WM-Konto in Nordamerika hat Lionel Messi. Die acht Treffer bei der XXL-WM haben den Weltmeister auch an die Spitze der ewigen Torjägerliste katapultiert – mit 21. Wenn der kaum alternde Altstar auch noch Elfmeter schießen könnte: Zwei hat der 39-Jährige in diesem Turnier schon vergeben, vier insgesamt in WM-Spielen – ebenfalls Rekord. Gegen die Schweiz wird er im Fall der Fälle wohl wieder antreten, auch wenn er nach dem Fehlschuss im Achtelfinale gegen Ägypten (3:2) „sehr wütend“ auf sich war. Im Halbfinale käme es zur nächsten Runde im Wettschießen – gegen Haaland oder Kane. Ehe im Endspiel womöglich Kylian Mbappé mit Frankreich wartet. Der liegt aktuell bei der WM mit Messi gleichauf – und in der Rekordliste nur ein Tor zurück.