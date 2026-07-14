Hummels über Mbappé: "Verstehe nicht, wie man über ihn diskutieren kann"

Julius Schamburg 14.07.2026 • 21:45 Uhr Mats Hummels spricht sich für Kylian Mbappé aus. Der Ex-Profi hält Frankreichs Torjäger für einen "Weltklassestürmer" mit Alleinstellungsmerkmal.

„Ich verstehe nicht, wie man über ihn diskutieren kann, ehrlich gesagt. Wie man ihn infrage stellen kann. Er ist ein kompletter Weltklassestürmer“, sagte Hummels bei MagentaTV vor dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien (LIVETICKER).

Mbappé? „Gibt keine vergleichbaren Stürmer“

„Es gibt keine vergleichbaren Stürmer auf der Welt. Vielleicht Erling Haaland, was das Tempo angeht“, meinte Hummels.

Bei der laufenden WM erzielte Mbappé in sechs Spielen ganze acht Tore und steuerte drei Assists bei.