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Hummels über Mbappé: "Verstehe nicht, wie man über ihn diskutieren kann"

Hummels nimmt Mbappé in Schutz

Mats Hummels spricht sich für Kylian Mbappé aus. Der Ex-Profi hält Frankreichs Torjäger für einen "Weltklassestürmer" mit Alleinstellungsmerkmal.
Frankreich zieht gegen Marokko souverän ins Halbfinale ein und gilt weiter als großer Favorit auf dem WM-Titel. Im Mittelpunkt steht wieder einmal Kylian Mbappé. Vom Elferfehlschuss übers Traumtor bis zur verletzungsbedingten Auswechslung war in diesem Spiel alles dabei.
Julius Schamburg
Mats Hummels spricht sich für Kylian Mbappé aus. Der Ex-Profi hält Frankreichs Torjäger für einen "Weltklassestürmer" mit Alleinstellungsmerkmal.

Mats Hummels hat sich für Frankreich-Superstar Kylian Mbappé ausgesprochen. Der TV-Experte kann die Diskussionen um den Toptorjäger der Équipe Tricolore nicht nachvollziehen.

„Ich verstehe nicht, wie man über ihn diskutieren kann, ehrlich gesagt. Wie man ihn infrage stellen kann. Er ist ein kompletter Weltklassestürmer“, sagte Hummels bei MagentaTV vor dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien (LIVETICKER).

Mbappé? „Gibt keine vergleichbaren Stürmer“

„Es gibt keine vergleichbaren Stürmer auf der Welt. Vielleicht Erling Haaland, was das Tempo angeht“, meinte Hummels.

Bei der laufenden WM erzielte Mbappé in sechs Spielen ganze acht Tore und steuerte drei Assists bei.

„Er ist nochmal ein Spieler für sich. Ich verstehe nicht, wie man bei ihm nicht einfach anerkennen kann, dass er komplette Weltklasse ist – bei dem, was er macht“, schloss Hummels.

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