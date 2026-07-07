WM 2024 heute LIVE: Schweiz - Kolumbien im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 07.07.2026 • 19:00 Uhr Bislang spielen die Kolumbianer um Topstar Luis Díaz eine starke WM. Im Achtelfinale wartet mit der Schweiz die nächste Hürde. SPORT1 verrät, wie die Partie im TV, Stream und Liveticker verfolgt werden kann.

Am späten Dienstagabend (ab 22 Uhr im LIVETICKER) wird das letzte der acht Viertelfinaltickets vergeben. Die Schweiz und Kolumbien duellieren sich in der letzten Achtelfinalpartie der WM 2026 (im LIVETICKER).

Gespielt wird im BC Place Stadium in Vancouver. Schiedsrichter der Partie ist Ivan Barton aus El Salvador.

WM heute: So können Sie Schweiz – Kolumbien live verfolgen

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Gute Nachrichten für die WM-Fans ohne kostenpflichtiges Abonnement. Das Duell ist im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt das Aufeinandertreffen ebenso wie MagentaTV.

Im Sechzehntelfinale gegen Algerien gaben sich die Eidgenossen keine Blöße. Sehr souverän siegte die Elf von Trainer Murat Yakin mit 2:0 – auch weil Stürmer Breel Embolo nach starker Vorarbeit von Freiburg-Shootingstar Johan Manzambi bereits in der zehnten Minute die Weichen stellte. Nach Dan Ndoyes Flachschuss zum 2:0 spielten die Schweizer es cool zu Ende.

Etwas spannender machten es die Südamerikaner gegen Ghana. Nachdem Jhon Arias die Führung per Direktabnahme besorgt hatte (14.), betrieb Kolumbien Chancenwucher und verpasste es – anders als die Schweiz – den Sack zuzumachen. Die Kolumbianer zitterten den 1:0-Sieg zwar über die Zeit, ernsthaft in Gefahr geriet der Kasten von Camilo Vargas jedoch äußerst selten.

Chancenwucher dürften sich Bayern-Star Luis Diaz und Co. gegen die Schweiz wohl nicht erlauben. Zu stabil präsentierte sich die Defensive der Eidgenossen gegen Algerien.