Klopp tritt beim DFB an - mit vollem Terminkalender

SID 24.07.2026 • 06:38 Uhr Jürgen Klopp soll am Freitag beim DFB starten. Dem neuen Bundestrainer bleibt beim Neuaufbau zwar wenig Zeit, einen Luxus hat er aber.

Um 11.00 Uhr (SPORT1 tickert live) beginnt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Ära des Bundestrainers Jürgen Klopp eine neue Zeitrechnung. Der 59-Jährige wird in der Frankfurter Verbandszentrale als Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt, der nach dem neuerlichen WM-Desaster zurückgetreten ist. Auf Klopp wartet ein voller Terminkalender, für den Neuaufbau bleibt wenig Zeit.

Sein nächster offizieller Termin steht am 22. August in seinem ehemaligen Wohnzimmer an: Beim Franz Beckenbauer Supercup zwischen seinem Ex-Klub Borussia Dortmund und dem FC Bayern wird Klopp als hoher DFB-Vertreter im Stadion sein. In der dritten September-Woche wird er dann erstmals einen Nationalmannschaftskader nominieren – für die ersten Spiele in der Nations League.

Klopp startet mit Viererpack

Dabei genießt der 13. Bundestrainer der DFB-Geschichte einen großen Luxus: Bei seiner ersten Länderspielmaßnahme hat er gleich vier Spiele in elf Tagen zur Verfügung, um seine Auswahl kennenzulernen – das ist beispiellos in der Verbandshistorie. Möglich macht dies der neu gestaltete Rahmenterminkalender.

Los geht es mit dem Duell der WM-Enttäuschten am 24. September in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande. Drei Tage später ist in Augsburg Griechenland der Gegner bei Klopps Heimpremiere. Am 1. Oktober empfängt Klopps Team Serbien in München, wiederum drei Tage später steht das Rückspiel in Griechenland an.

Danach ist sechs Wochen Pause und Zeit für Klopp, sich in den Bundesliga-Stadien sehen zu lassen. Am 13. November muss seine Elf in Belgrad gegen Serbien bestehen, drei Tage später kommt es in Berlin zum zweiten Duell mit den Niederlanden zum Abschluss der Vorrunde der Nations League.

Das ist Klopps erstes großes Ziel

Sollte die DFB-Auswahl in ihrer Gruppe mindestens Zweiter werden, hätte Klopp schon 2027 die Chance auf ein Miniturnier in Form des Final Four der Nationenliga im Juni. Zuvor stünde im März das Viertelfinale an.