Kramer: "Ich will Uli Hoeneß jetzt nicht widersprechen"

Maximilian Lotz 10.07.2026 • 21:01 Uhr Per Mertesacker erhält aktuell viel Lob - auch von Uli Hoeneß. Das bringt wiederum seinen Expertenkollegen Christoph Kramer in eine Zwickmühle.

Der verbale Ritterschlag von Uli Hoeneß für Per Mertesacker hat dessen ZDF-Expertenkollegen Christoph Kramer in die Bredouille gebracht. Schließlich sind die beiden Weltmeister von 2014 im TV gern mal unterschiedlicher Meinung.

Am Freitag konfrontierte Moderator Jochen Breyer Kramer mit Hoeneß‘ Lob für Mertesacker. „Alles, was Per Mertesacker im Fernsehen sagt, hat Hand und Fuß“, hatte Hoeneß kürzlich der Bild gesagt. Breyer fragte provokant: „Chris, hat er recht?“

Kramer: „Ich will Uli Hoeneß nicht widersprechen“

Während sich Mertesacker bereits das Lachen nicht verkneifen konnte, räumte Kramer ein: „Das ist natürlich eine Zwickmühle. Ich will Uli Hoeneß jetzt nicht widersprechen.“