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Kramer: "Ich will Uli Hoeneß jetzt nicht widersprechen"

„Will Uli Hoeneß nicht widersprechen“

Per Mertesacker erhält aktuell viel Lob - auch von Uli Hoeneß. Das bringt wiederum seinen Expertenkollegen Christoph Kramer in eine Zwickmühle.
Für die Expertenrunde im FIROCKX.ONE WM Doppelpass ist klar: Es braucht beim DFB mehr Veränderungen als nur auf der Position des Bundestrainers. Ein Name wird dabei ganz heiß gehandelt.
Maximilian Lotz
Per Mertesacker erhält aktuell viel Lob - auch von Uli Hoeneß. Das bringt wiederum seinen Expertenkollegen Christoph Kramer in eine Zwickmühle.

Der verbale Ritterschlag von Uli Hoeneß für Per Mertesacker hat dessen ZDF-Expertenkollegen Christoph Kramer in die Bredouille gebracht. Schließlich sind die beiden Weltmeister von 2014 im TV gern mal unterschiedlicher Meinung.

Am Freitag konfrontierte Moderator Jochen Breyer Kramer mit Hoeneß‘ Lob für Mertesacker. „Alles, was Per Mertesacker im Fernsehen sagt, hat Hand und Fuß“, hatte Hoeneß kürzlich der Bild gesagt. Breyer fragte provokant: „Chris, hat er recht?“

Kramer: „Ich will Uli Hoeneß nicht widersprechen“

Während sich Mertesacker bereits das Lachen nicht verkneifen konnte, räumte Kramer ein: „Das ist natürlich eine Zwickmühle. Ich will Uli Hoeneß jetzt nicht widersprechen.“

Dann legte er sich fest: „Hand und Fuß hat es schon. Es ist manchmal nicht richtig, aber Hand und Fuß hat es.“

Mertesacker hatte sich zuletzt für einen Job beim DFB in Stellung gebracht. „Noch hat sich keiner bei mir gemeldet. Deswegen bleibt alles beim Alten. Und wenn, dann bist du der Erste, der das erfährt“, sagte Mertesacker auf eine entsprechende Nachfrage von Breyer zum aktuellen Stand.

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