Mertesacker-Engagement beim DFB? Das ist der Stand

Per Mertesacker, der sich ein Engagement beim Deutschen Fußball Bund gut vorstellen kann, wartet noch auf eine Kontaktaufnahme der DFB-Bosse.
Mertesacker spricht über DFB-Posten
Per Mertesacker wird im TV auf ein mögliches Engagement beim DFB angesprochen. Der Weltmeister von 2014 verrät den aktuellen Stand.
Ob die DFB-Spitze, die sich aktuell in New York befindet, um Gespräche mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp zu führen, als Nächstes Mertesacker einen Besuch abstatte, wollte ZDF-Moderator Jochen Breyer wissen.
Mertesacker: „Noch hat sich keiner gemeldet“
„Noch hat sich keiner bei mir gemeldet. Deswegen bleibt alles beim Alten“, sagte Mertesacker vor dem WM-Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien (LIVETICKER).
Fragensteller Breyer sei dann „der Erste, der das erfährt“, erklärte Mertesacker scherzhaft.
Der 41-Jährige hatte sich jüngst selbst beim DFB angeboten. Er stehe „natürlich zur Verfügung“, sagte der Weltmeister von 2014.
Julian Nagelsmann war nach dem WM-Desaster gegen Paraguay zurückgetreten. Sportdirektor Rudi Völler wird weitermachen.