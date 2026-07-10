Mertesacker-Engagement beim DFB? Das ist der Stand

Julius Schamburg 10.07.2026 • 20:44 Uhr Per Mertesacker wird im TV auf ein mögliches Engagement beim DFB angesprochen. Der Weltmeister von 2014 verrät den aktuellen Stand.

Per Mertesacker, der sich ein Engagement beim Deutschen Fußball Bund gut vorstellen kann, wartet noch auf eine Kontaktaufnahme der DFB-Bosse.

Ob die DFB-Spitze, die sich aktuell in New York befindet, um Gespräche mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp zu führen, als Nächstes Mertesacker einen Besuch abstatte, wollte ZDF-Moderator Jochen Breyer wissen.

Mertesacker: „Noch hat sich keiner gemeldet“

„Noch hat sich keiner bei mir gemeldet. Deswegen bleibt alles beim Alten“, sagte Mertesacker vor dem WM-Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien (LIVETICKER).

Fragensteller Breyer sei dann „der Erste, der das erfährt“, erklärte Mertesacker scherzhaft.

Der 41-Jährige hatte sich jüngst selbst beim DFB angeboten. Er stehe „natürlich zur Verfügung“, sagte der Weltmeister von 2014.