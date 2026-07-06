Per Mertesacker würde für DFB-Job auf Geld verzichten

Maximilian Lotz 06.07.2026 • 22:41 Uhr Per Mertesacker bringt sich weiter für einen Job beim DFB in Stellung. Der Weltmeister von 2014 würde sogar auf Geld verzichten.

Seine generelle Bereitschaft für einen Job beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat Per Mertesacker bereits signalisiert. Nun lieferte der 41-Jährige dem DFB noch ein weiteres Argument.

Auf die Frage, ob er im Falle eines Wechsels zum DFB auf Geld verzichten würde, sagte Mertesacker im ZDF: „Ganz genau!“

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hatte in einem ZDF-Interview zuvor über die Bundestrainersuche gesprochen. „Wir haben natürlich unsere Schmerzgrenze“, sagte er und fügte schmunzelnd an, er erwarte „einen leichten Patriotismusabschlag“ von Wunschkandidat Jürgen Klopp.

Mertesacker: „Klubs zahlen viel, viel mehr Geld“

„Das ist wichtig bei so einem Amt oder wenn man für den DFB arbeitet, dass man sich nicht nur wohlfühlt in seinem Land, sondern auch gerne dafür arbeiten möchte“, sagte Mertesacker. „Besonders in der jetzigen Situation braucht es wieder viele Denker und Lenker, die gerne zum DFB kommen und gerne etwas verändern möchte. Klubs und RB-Konzerne zahlen viel, viel mehr Geld.“

Mertesacker hatte zuvor erklärt, er könne sich vorstellen, „dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, irgendetwas zurückzugeben – dafür stehe ich natürlich zur Verfügung“.

Der Weltmeister von 2014 verfügt über Erfahrung als Funktionär. Mertesacker arbeitete in den vergangenen acht Jahren als Leiter der Nachwuchsabteilung für den FC Arsenal.

Völler-Zukunft noch nicht geklärt

Nach dem Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist auch die Zukunft von DFB-Sportdirektor Rudi Völler noch nicht geklärt. Nach SPORT1-Informationen beschäftigt sich der 66-Jährige ebenfalls mit einem Rücktritt.