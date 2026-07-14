Kurz vor WM-Showdown: Lamine Yamal stichelt gegen Frankreich

Philipp Heinemann 14.07.2026 • 20:15 Uhr Lamine Yamal ist bereit für das Duell mit WM-Favorit Frankreich. Wenige Stunden vor dem Halbfinale erinnert er an seine eigenen Glanztaten.

Der spanische Nationalspieler Lamine Yamal hat Halbfinalgegner Frankreich kurz vor dem WM-Showdown an seine vergangenen Glanzleistungen gegen „Les Bleus“ erinnert.

Rund drei Stunden vor dem Anpfiff der Partie postete der Superstar des FC Barcelona noch ein Foto auf Instagram, das ihn beim berauschenden 5:4-Erfolg gegen Frankreich im Halbfinale der Nations League aus dem vergangenen Jahr zeigte.

Yamal heiß auf WM-Halbfinale gegen Frankreich

Yamal hatte damals zwei Treffer beigesteuert. Überhaupt hat er Frankreich schon mehrmals vor große Probleme gestellt.