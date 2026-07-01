WM: Nach Merz-Reaktion: Regierung erklärt sich

Lars Hinzberg 01.07.2026 • 11:12 Uhr Friedrich Merz sorgt mit seiner Reaktion auf das deutsche WM-Aus für Unverständnis und Spott. Für das Statement gibt es jetzt wohl eine Erklärung.

„Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch“, waren die vermutlich aufmunternd gemeinten Worte des Bundeskanzlers Friedrich Merz nach dem deutschen WM-Aus.

Bewirkt haben sie bei den meisten aber das Gegenteil. Die Veröffentlichung der Meldung auf X soll jedoch ein Versehen gewesen sein, wie es jetzt heißt.

Beim Post habe es „Abstimmungsfehler“ gegeben, das sei „leider sehr ärgerlich“, wie zuerst der Tagesspiegel aus Regierungskreisen erfuhr. „Falscher Tweet, falscher Zeitpunkt, falscher Knopf“, hieß es weiter.

DFB: Merz-Post sorgt für Irritationen

Schon vor Abpfiff der Partie gegen Paraguay habe man in der Social-Media-Redaktion des Regierungschefs verschiedene Meldungen für verschiedene Szenarien vorbereitet, berichtet die Zeitung weiter. Der veröffentlichte Post passte nun augenscheinlich nicht wirklich zum desaströsen Auftritt des DFB-Teams.

So sahen es auch viele der User, die mit Spott und Häme nicht lange hinter dem Berg hielten. Ob der Bundeskanzler ein anderes Spiel gesehen hätte oder ihn niemand bei seiner Social-Media-Arbeit beraten würde, fragten einige. Auch aus der Politik gab es postwendende Kritik. Einige verglichen die Wirkung des Statements mit seinem Wirken als Kanzler.