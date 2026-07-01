WM: Nach Merz-Reaktion: Regierung erklärt sich

„Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch“, waren die vermutlich aufmunternd gemeinten Worte des Bundeskanzlers Friedrich Merz nach dem deutschen WM-Aus.
Merz-Post war wohl ein Versehen
Bewirkt haben sie bei den meisten aber das Gegenteil. Die Veröffentlichung der Meldung auf X soll jedoch ein Versehen gewesen sein, wie es jetzt heißt.
Beim Post habe es „Abstimmungsfehler“ gegeben, das sei „leider sehr ärgerlich“, wie zuerst der Tagesspiegel aus Regierungskreisen erfuhr. „Falscher Tweet, falscher Zeitpunkt, falscher Knopf“, hieß es weiter.
DFB: Merz-Post sorgt für Irritationen
Schon vor Abpfiff der Partie gegen Paraguay habe man in der Social-Media-Redaktion des Regierungschefs verschiedene Meldungen für verschiedene Szenarien vorbereitet, berichtet die Zeitung weiter. Der veröffentlichte Post passte nun augenscheinlich nicht wirklich zum desaströsen Auftritt des DFB-Teams.
So sahen es auch viele der User, die mit Spott und Häme nicht lange hinter dem Berg hielten. Ob der Bundeskanzler ein anderes Spiel gesehen hätte oder ihn niemand bei seiner Social-Media-Arbeit beraten würde, fragten einige. Auch aus der Politik gab es postwendende Kritik. Einige verglichen die Wirkung des Statements mit seinem Wirken als Kanzler.
Um den ersten Fehler wieder geradezurücken, sah man sich später zu einem weiteren Statement genötigt: „Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.“