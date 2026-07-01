Nach WM-Aus: Nagelsmann kehrt nach München zurück

Abflug ins Ungewisse: Julian Nagelsmann hat die USA nach dem blamablen deutschen WM-Aus Richtung München verlassen. Mit seiner Ehefrau Lena und seiner Mutter stieg der Bundestrainer laut BILD am Dienstagabend Ortszeit in Charlotte in eine Lufthansa-Maschine, an Bord waren auch die Bayern-Profis Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic.
Nagelsmann kehrt nach München zurück
Nach einer letzten Ansprache Nagelsmanns hatten die Nationalspieler das WM-Camp in Winston-Salem verlassen, viele flogen in den Urlaub. Nagelsmann jedoch kehrte nach Deutschland zurück, wo es weitere Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund geben wird. Seine Ablösung erscheint wahrscheinlich. Sky-Informationen zufolge stünde Jürgen Klopp als Nachfolger bereit, falls der DFB auf ihn zukommt.
DFB-Präsident will nicht „einfach zur Tagesordnung übergehen“
„Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem 3:4 im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay gesagt.
In den kommenden Tagen sollen „gemeinsam und in Ruhe“ die Gründe erörtert werden, „weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist“. Nagelsmann, der das Amt im September 2023 übernommen hatte, steht bis zur EM 2028 unter Vertrag.
Die deutsche WM-Gruppe ist in Amerika inzwischen komplett ausgeschieden. Die Elfenbeinküste unterlag in der ersten K.o.-Runde Norwegen (1:2), der Deutschland-Besieger Ecuador schied gegen Gastgeber Mexiko aus (0:2). Curacao hatte es nicht ins Sechzehntelfinale geschafft.