Nach WM-Aus: Nagelsmann kehrt nach München zurück

SID 01.07.2026 • 07:37 Uhr Das WM-Abenteuer endet für Deutschland schmählich. Nun soll die Zukunft von Julian Nagelsmann geklärt werden. Denn um Jürgen Klopp gibt es wohl Neuigkeiten.

Abflug ins Ungewisse: Julian Nagelsmann hat die USA nach dem blamablen deutschen WM-Aus Richtung München verlassen. Mit seiner Ehefrau Lena und seiner Mutter stieg der Bundestrainer laut BILD am Dienstagabend Ortszeit in Charlotte in eine Lufthansa-Maschine, an Bord waren auch die Bayern-Profis Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic.

Nach einer letzten Ansprache Nagelsmanns hatten die Nationalspieler das WM-Camp in Winston-Salem verlassen, viele flogen in den Urlaub. Nagelsmann jedoch kehrte nach Deutschland zurück, wo es weitere Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund geben wird. Seine Ablösung erscheint wahrscheinlich. Sky-Informationen zufolge stünde Jürgen Klopp als Nachfolger bereit, falls der DFB auf ihn zukommt.

DFB-Präsident will nicht „einfach zur Tagesordnung übergehen“

„Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach dem 3:4 im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay gesagt.

In den kommenden Tagen sollen „gemeinsam und in Ruhe“ die Gründe erörtert werden, „weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist“. Nagelsmann, der das Amt im September 2023 übernommen hatte, steht bis zur EM 2028 unter Vertrag.