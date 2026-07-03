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Nagelsmann-Aus: "Die WM hat das nächste Opfer"

„Die WM hat das nächste Opfer“

Julian Nagelsmann ist nach dem deutschen WM-Debakel zurückgetreten. In der internationalen Presse wird schon auf den möglichen Nachfolger Jürgen Klopp geblickt.
Jürgen Klopps mögliche Beschäftigung als Bundestrainer könnte vor allem aus der Sicht von RB Leipzig einen bitteren Beigeschmack haben.
Conrad Fröhlich
Julian Nagelsmann ist nach dem deutschen WM-Debakel zurückgetreten. In der internationalen Presse wird schon auf den möglichen Nachfolger Jürgen Klopp geblickt.

Nicht nur in den deutschen Sportmedien war Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann in den vergangenen Tagen wohl die meistdiskutierte Personalie. Nachdem Nagelsmann auf der DFB-Krisensitzung in Frankfurt der Rücktritt nahegelegt worden war, dauerte es nicht einmal einen Tag, bis der 38-Jährige freiwillig das Handtuch warf.

Neben der deutschen Presse geht auch die internationale Journaille mit dem 38-Jährigen hart ins Gericht – und blickt interessiert auf dessen potentiellen Nachfolger Jürgen Klopp.

England

Mirror: „JUR THE MAN! Klopp signalisiert Deutschland die Bereitschaft, Bundestrainer zu werden, nachdem der DFB Gespräche und die Nagelsmann-Entlassung bestätigte.“

Telegraph: „Jürgen Klopp wird nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche mit dem DFB führen. Der Cheftrainer tritt nach dem peinlichen WM-Aus gegen Paraguay zurück; der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Job zu übernehmen.“

FRANKREICH

Le Parisien: „Das Ende für Julian Nagelsmann, Gespräche mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der WM steht Deutschland vor einer Revolution.“

KANADA

Sportsnet: „Nagelsmann ist der jüngste in einer Reihe namhafter Trainer, die nach einem frühen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft ihren Posten verlassen müssen.“

SPANIEN

Marca: „Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert.“

AS: „Nagelsmann tritt zurück. Nach dem desaströsen Abschneiden der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft ändert der deutsche Trainer seine Meinung und tritt freiwillig zurück.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Deutschland will keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, die Weichen für die Trainerbank der Nationalmannschaft zu stellen.“

Corriere dello Sport: „Das deutsche WM-Fiasko hat das Ende der Ära Nagelsmann besiegelt.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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