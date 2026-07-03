Nagelsmann-Aus: "Die WM hat das nächste Opfer"

Conrad Fröhlich 03.07.2026 • 17:01 Uhr Julian Nagelsmann ist nach dem deutschen WM-Debakel zurückgetreten. In der internationalen Presse wird schon auf den möglichen Nachfolger Jürgen Klopp geblickt.

Nicht nur in den deutschen Sportmedien war Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann in den vergangenen Tagen wohl die meistdiskutierte Personalie. Nachdem Nagelsmann auf der DFB-Krisensitzung in Frankfurt der Rücktritt nahegelegt worden war, dauerte es nicht einmal einen Tag, bis der 38-Jährige freiwillig das Handtuch warf.

Neben der deutschen Presse geht auch die internationale Journaille mit dem 38-Jährigen hart ins Gericht – und blickt interessiert auf dessen potentiellen Nachfolger Jürgen Klopp.

England

Mirror: „JUR THE MAN! Klopp signalisiert Deutschland die Bereitschaft, Bundestrainer zu werden, nachdem der DFB Gespräche und die Nagelsmann-Entlassung bestätigte.“

Telegraph: „Jürgen Klopp wird nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche mit dem DFB führen. Der Cheftrainer tritt nach dem peinlichen WM-Aus gegen Paraguay zurück; der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Job zu übernehmen.“

FRANKREICH

Le Parisien: „Das Ende für Julian Nagelsmann, Gespräche mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der WM steht Deutschland vor einer Revolution.“

KANADA

Sportsnet: „Nagelsmann ist der jüngste in einer Reihe namhafter Trainer, die nach einem frühen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft ihren Posten verlassen müssen.“

SPANIEN

Marca: „Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert.“

AS: „Nagelsmann tritt zurück. Nach dem desaströsen Abschneiden der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft ändert der deutsche Trainer seine Meinung und tritt freiwillig zurück.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Deutschland will keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, die Weichen für die Trainerbank der Nationalmannschaft zu stellen.“

Corriere dello Sport: „Das deutsche WM-Fiasko hat das Ende der Ära Nagelsmann besiegelt.“

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