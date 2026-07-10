Berichte: England-Star vom Team isoliert

Philipp Heinemann 10.07.2026 • 10:30 Uhr Muss Thomas Tuchel im WM-Viertelfinale gegen Norwegen auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten? Aus England gibt es beunruhigende Neuigkeiten.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel muss vor dem WM-Viertelfinale gegen Norwegen (Samstag, ab 23 Uhr im LIVETICKER) offenbar um Declan Rice bangen. Wie unter anderem die Daily Mail schreibt, ist der Mittelfeldspieler des FC Arsenal gesundheitlich angeschlagen.

Rice werde derzeit isoliert, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Rice soll zwei Trainingstage verpasst haben. Er kämpfte schon vor seiner Erkrankung mit muskulären Problemen am Oberschenkel und am Rücken.

Der 27-Jährige ist ein wichtiger Leistungsträger in Tuchels Team, ein Ausfall würde den deutschen Coach hart treffen. Die Three Lions treten am Samstag um 23 Uhr gegen Norwegen an.

England oder Norwegen – wer ist hier krank?

Zumindest fraglich ist laut der BBC auch Abwehrspieler Marc Guéhi, der wegen einer Oberschenkelverletzung im Training kürzer treten muss. Mit dem gesperrten Jarell Quansah fällt ein Innenverteidiger mit Sicherheit aus.

Es gibt aber auch gute Nachrichten für Tuchel und Co.: Der schmerzlich vermisste Rechtsverteidiger Reece James hat das Training mit der Mannschaft wieder aufgenommen.

Übrigens: Auch dem norwegischen Team werden diverse Krankenfälle nachgesagt, vor allem in den englischen Medien. Norwegische Journalisten wiesen dies zuletzt aber als eine überzogene Darstellung zurück.

Der norwegische Ex-Profi und TV-Experte Jan Aage Fjörtoft hatte sich gar einen kleinen Scherz erlaubt: „Liebes England, es ist wahr! Das ganze norwegische Team liegt flach. Vier Spieler mit hohem Fieber, drei mit Lebensmittelvergiftung, zwei sind erblindet, einer hat ein Bein verloren, einer seinen Verstand. Wenn ich ihr wäre, würde ich Kane und Bellingham für das Halbfinale schonen.“