Neuer Klub für WM-Held Vozinha? Zweitliga-Klubs interessiert

Philipp Heinemann 08.07.2026 • 12:44 Uhr Der Torhüter Vozinha beeindruckte die Welt mit WM-Underdog Kap Verde. Nun gibt es wohl Interesse von gleich zwei Teams.

Dem WM-Helden Vozinha winkt offenbar die Fortsetzung seiner Karriere. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sind gleich zwei Teams an dem 40 Jahre alten Nationaltorhüter von Kap Verde interessiert.

Die möglichen Abnehmer stammen demnach beide aus der zweiten Liga Brasiliens – um welche Klub es sich handelt, ist noch unklar.

Vozinha spielte zuletzt für GD Chaves in der zweiten portugiesischen Liga. Nun könnte es in das Land gehen, dem er einen signifikanten Teil seines neuen Bekanntheitsgrades zu verdanken hat.

So viele Follower hat Vozinha jetzt

Der brasilianische Sender Caze TV hatte seine Zuschauer beim ersten WM-Auftritt von Kap Verde gegen Spanien dazu aufgefordert, dem Torhüter in den Sozialen Medien zu folgen.

Als dieser nach einer starken Leistung beim sensationellen 0:0 das Spielfeld verließ, folgten ihm bereits über eine Million Menschen.