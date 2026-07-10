WM 2026: Bittere Gewissheit um WM-Shootingstar

SID 10.07.2026 • 18:44 Uhr Shootingstar Johan Manzambi fehlt auch im WM-Viertelfinale gegen Argentinien. Der 20-Jährige laboriert an einer Knieprellung.

Die Schweiz muss auch im WM-Viertelfinale gegen Weltmeister Argentinien ohne Shootingstar Johan Manzambi auskommen. „Wir haben es versucht, ihn fit zu bekommen. Aber das lässt es noch nicht zu“, sagte Nationaltrainer Murat Yakin vor der Partie in der Nacht zum Sonntag (3.00 Uhr MESZ) in Kansas City.

Der 20-Jährige vom SC Freiburg, der vor einem millionenschweren Transfer zu Newcastle United steht, hatte schon im Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 i. E.) wegen einer Knieprellung gefehlt. Manzambi ist mit drei Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze des Turniers und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Sein Ausfall schmerze „extrem“, so Yakin: „Das war ein Schockmoment. Er hatte das Momentum auf seiner Seite.“ Die Schweizer werden dies „als Team auffangen“.

Schweiz erstmal seit 72 Jahren im Viertelfinale

Kapitän Granit Xhaka schwor seine Mannschaft derweil auf das Duell mit Argentiniens Superstar Lionel Messi (acht Turniertore) ein: „Ihn über 90 Minuten immer zu stoppen, wird schwierig. Aber wir versuchen unser Bestes. Wir müssen clever sein, kompakt spielen und die Räume eng machen, damit er nicht allzu viel Platz hat. Wir müssen auch versuchen, auf Ballbesitz zu spielen. Wenn wir den Ball haben, wird er nicht so viele Aktionen haben.“