Toni Kroos reagiert auf WM-Finale - mit zwei Worten

SPORT1 20.07.2026 • 00:44 Uhr Spanien ist im WM-Finale hochüberlegen und holt verdient den Titel - das sieht auch Toni Kroos so.

Kurz nach dem WM-Finale hat sich Toni Kroos zu Wort gemeldet. Der deutsche Weltmeister von 2014 setzte nach dem 1:0-Sieg von Spanien gegen Argentinien auf X einen Post ab.

Dafür nutzte Kroos gerade einmal zwei Wörter: „Football won“. Der Fußball hat gewonnen – damit bezog sich der langjährige Mittelfeldspieler von Real Madrid, der nach der EM 2024 seine Karriere beendet hatte, auf die klare Überlegenheit der Spanier.

Torres schießt Spanien zum WM-Titel

Denn Argentinien um Lionel Messi hatte in der regulären Spielzeit nicht einen einzigen Torschuss. Nur zwei Schüsse in der verzweifelten Schlussoffensive verzeichneten die Statistiker.

Spanien dagegen kam auf 20 Abschlüsse und belohnte sich dank zwei Jokern für die Geduld. Nico Williams legte per Kopf ab, Ferran Torres traf ins Glück (106.).