Klopp stellt Bayern-Frage wegen Olise

Robin Wigger 19.07.2026 • 19:06 Uhr Jürgen Klopp schwärmt von Michael Olise - und stellt dann eine Frage wegen dessen Rolle beim FC Bayern.

Michael Olise hat bei der Fußball-WM 2026 mit sieben Vorlagen den Assist-Rekord der brasilianischen Legende Pelé gebrochen. Dabei spielte der Offensivkünstler für Frankreich, das das Spiel um Platz 3 gegen England am Samstag verlor, häufig in der Zentrale.

Beim FC Bayern kam Olise in der abgelaufenen Saison im Normalfall über rechts. Wo wird sich der von Real Madrid umworbene Linksfuß in der neuen Spielzeit bei Bayern wiederfinden?

„Ich bin gespannt, wer bei Bayern Olise erklärt, dass er wieder auf dem Flügel spielt“, fragte Jürgen Klopp in seiner Rolle als Experte bei MagentaTV und schwärmte von „den Bällen, die Olise auf Kylian Mbappé gespielt hat“.

Müller will antworten – und bricht dann ab

Mit seiner Aussage über Bayern sorgte Klopp, der sich auch zum aktuellen Stand der Bundestrainer-Gespräche äußerte, für Gelächter in der Runde, zu der unter anderem auch Thomas Müller und Mats Hummels gehörten.

Müller setzte daraufhin zu einer Antwort an, tippte Klopp auf die Schulter und sagte: „Ey, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein …“, ehe Klopp lachend „Ups“ sagte, was Müller wiederum wiederholte.