WM 2026: Spiel um Platz drei Frankreich - England live in TV, Stream und Liveticker - Tuchel setzt Kane auf die Bank

SPORT1 18.07.2026 • 21:45 Uhr Frankreich gegen England lautet die Paarung des unliebsamen Spiels um den dritten Platz bei der WM. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. SPORT1 erklärt, wie Sie die Partie dennoch verfolgen können. Die Aufstellungen sind da.

Frankreich gegen England. Was verdächtig nach WM-Endspiel klingt, ist für diese klangvollen Namen letztlich „nur“ das „kleine Finale“ geworden. Am Samstagabend stehen sich beide Teams im Spiel um Platz drei gegenüber. Anstoß in Miami ist um 23.00 Uhr (im LIVETICKER) deutscher Zeit.

Die Franzosen galten lange als der klare Favorit auf den goldenen Pokal. Nach teils berauschenden Leistungen wurden sie im Halbfinale allerdings von starken Spaniern entzaubert und verloren schließlich 0:2. Für Thomas Tuchels England verlief die letzte Runde gegen Argentinien deutlich dramatischer. In einem umkämpften Spiel lagen die Three Lions sogar mit 1:0 vorne, ehe die Südamerikaner die Partie in gerade einmal fünf Minuten auf 1:2 drehten.

WM: Spiel um Platz drei heute: So können Sie Frankreich – England live verfolgen

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Spiel um Platz drei: Tuchel setzt zwei Stars auf die Bank

Beide Trainer nehmen gleich sieben Änderungen in ihrer Startaufstellung vor! Frankreich-Trainer Didier Deschamps tauscht seine gesamte Abwehrkette aus, schenkt in der Offensive aber weiter Michael Olise und Kylian Mbappé das Vertrauen. Für Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano bleibt vorerst nur ein Bankplatz.

Tuchel hingegen setzt mit Harry Kane und Jude Bellingham gleich zwei Stars auf die Bank. Auch den Torhüter wechselt der deutsche Coach. Dean Henderson darf anstelle von Jordan Pickford beginnen.

Außerdem gaben die Engländer via X bekannt: Kobbie Mainoo fällt verletzungsbedingt für das heutige Spiel gegen Frankreich aus.

Frankreich – England, die offiziellen Aufstellungen:

Frankreich: Maignan – Gusto, Konaté, Lacroix, T. Hernández – Rabiot, Zaire-Emery – Cherki, Olise, Doué – Mbappé

England: Henderson – Konsa, Quansah, Guehi, Spence – Rice, Eze – Rogers, Rashford, Saka – Toney

DFB machte es vor: Mehr als ein Trostpreis?

Die Enttäuschung bei allen Beteiligten ist nach dem Verpassen des Endspiels selbstredend groß. „Niemand von uns oder den Franzosen will dieses Match spielen. Wir wollten ins Finale“, erklärte auch Tuchel.

Die Vergangenheit zeigte aber auch, dass die Akteure auf dem Platz dieses Spiel nicht automatisch als das Duell um die „goldene Ananas“ annahmen. Unvergessen bleibt zum Beispiel Deutschlands spektakuläres 3:2 gegen Uruguay 2010.

Doch auch abgesehen von Prestige und einem positiven Gefühl geht es um einiges. Der WM-Dritte erhält neben der Bronzemedaille ein Preisgeld von 29 Millionen US-Dollar, der Vierte mit 27 Millionen US-Dollar immer noch eine stattliche Summe Geld.