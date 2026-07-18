WM: Unschöner Empfang für Thomas Tuchel

Julius Schamburg 18.07.2026 • 23:18 Uhr Thomas Tuchel wird vor dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich ausgebuht. Englands Nationaltrainer bekommt den Gegenwind der Fans zu spüren.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist vor dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich (LIVETICKER) im Stadion von Miami ausgebuht worden.

Als eine Viertelstunde vor Anpfiff ein Bild von Tuchel auf den vier Stadionmonitoren eingeblendet wurde, soll es mehrere Buhrufe gegen den deutschen Trainer gegeben haben. Das berichten mehrere englische Reporter übereinstimmend.

WM: Kritik an Tuchel nach Halbfinal-Aus

Unter anderem Henry Winter, der bereits siebenmal zum britischen Fußballjournalisten des Jahres gewählt wurde, schreibt: „Thomas Tuchel hat einen Großteil der öffentlichen Unterstützung verloren. (…) Tuchel kann die wütenden Reaktionen auf die Fehler, die er gegen Argentinien in Atlanta begangen hat, nicht abschütteln. Er hat diese Fehler durch sein anschließendes mangelndes Reuebekenntnis noch verschlimmert.“

Auch die französische Zeitung L’Équipe berichtet von den Buhrufen und verweist auf die „Unzufriedenheit“ der Fans.

Der deutsche Coach war nach dem 1:2 im Halbfinale gegen Argentinien – insbesondere wegen seiner defensiven Wechsel – heftig in die Kritik geraten. Dennoch ist, Stand jetzt, davon auszugehen, dass Tuchel bei der Heim-EM 2028 in England an der Seitenlinie stehen wird.