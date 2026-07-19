WM-Ärger! Messi fordert Platzverweis für Cucurella

Stefan Schnürle 20.07.2026 • 01:09 Uhr In der Nachspielzeit kommt es zu einer Aufregerszene rund um Lionel Messi und Marc Cucurella. Der argentinische Superstar will einen Platzverweis für den Spanier.

Die Nachspielzeit der regulären Spielzeit des WM-Finals zwischen Spanien und Argentinien (1:0 nach Verlängerung) war bereits abgelaufen, als es noch einmal Aufregung gab. Superstar Lionel Messi forderte plötzlich eine Rote Karte für seinen spanischen Gegenspieler Marc Cucurella.

Was war vorgefallen? Nachdem Enzo Fernández für sein Foulspiel die Gelb-Rote-Karte erhalten hatte, musste der gefoulte Pau Cubarsí behandelt werden. In diesen Momenten ging Cucurella auf Messi zu und sagte diesem etwas, wobei er seine Finger vor die Lippen hielt.

Der Weltmeister von 2022 reagierte sofort darauf, drehte sich um, hob die Hand und zeigte anschließend auf Cucurella. Gemeinsam mit einem Mitspieler erklärte er dem Schiedsrichter dann, dass der Spanier seinen Mund beim Sprechen verdeckt habe.

WM-Finale: Schiedsrichter unterhält sich mit Messi

Schiedsrichter Slavko Vincic sprach kurze Zeit später mit Messi und deutete mit seinen Händen an, dass der VAR keinen Grund für einen Platzverweis in dieser Szene gesehen hatte.

Für diese WM war die Regel eingeführt worden, dass Spieler, die während des Redens ihren Mund abdecken, die Rote Karte sehen können. So flog Paraguays Mittelfeldspieler beim 1:0-Sieg gegen die Türkei vom Platz, weil er sich die Hand vor den Mund gehalten hatte.

Die FIFA hatte nach dem Vorfall um Benficas Gianluca Prestianni, der Real Madrids Vinícius Júnior im Playoff-Duell der Champions League Anfang des Jahres rassistisch beleidigt haben soll, diese Regeländerung beschlossen.

„Es ist ein grober Fehler von Messi“

Alfonso Pérez Burrull, ehemaliger spanischer Schiedsrichter und Schiedsrichterexperte der Marca, sah keinen Grund für einen Platzverweis seines Landsmanns und kritisierte stattdessen Messi: „Es ist ein grober Fehler von Messi, die Rote Karte zu fordern – man kann dafür keine Rote Karte für einen Gegner verlangen.“