WM: Bayern-Star berichtet über härtesten Schmerz

Vincent Wuttke 04.07.2026 • 10:08 Uhr Josip Stanisic scheidet bei der WM mit Kroatien dramatisch aus. Nun verrät er, wie er die Enttäuschung mit seinen deutschen Bayern-Kollegen aufarbeitet.

Dramatischer hätte das Aus für die Kroaten bei der WM nicht sein können. In der 13. Minute der Nachspielzeit dachten alle, Josko Gvardiol hätte das 2:2 gegen Portugal erzielt. Dann wurde der Treffer jedoch zurückgenommen – und auch Bayern-Star Josip Stanisic trauerte. Nun hat er verraten, wie er das Drama mit seinen Teamkollegen des FC Bayern teilt.

Denn vier Tage zuvor hatten zahlreiche Spieler der Münchner mit der DFB-Elf das Ausscheiden gegen Paraguay hinnehmen müssen.

Stanisic hatte Kontakt zu Neuer

„Ich hatte nach dem Deutschland-Spiel mit keinem Kontakt, außer kurz mit Manu (Manuel Neuer, Anm. d. Red.). Jetzt geht, glaube ich, jeder erst einmal in den Urlaub. Es ist ja nicht die erste Niederlage, die wir erlebt haben. Man muss lernen, damit umzugehen, es besser zu machen und es dann auch abzuhaken“, erklärte Stanisic im Kicker.

Wird das schlechte Abschneiden der Bayern-Stars Folgen für die WM haben? „Ich glaube nicht, dass wir das in die neue Saison mittragen. Aber natürlich hätte es für uns alle besser laufen können“, schränkte der Verteidiger ein.

So hart trifft Stanisic das Kroatien-Aus bei der WM 2026

Dennoch gab der Rechtsfuß zu, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Auf die Frage, ob es für ihn der härteste Schmerz der Karriere ist, entgegnete der 26-Jährige nur: „Ja, definitiv.“

Der gebürtige Münchner erklärte auch, weshalb er so frustriert ist. „Zum Glück hatte ich in meiner Karriere bisher wenige Spiele, in denen es um etwas ging und die ich verloren habe. Vor allem mit der Nationalmannschaft. Jetzt gehen wir einfach mit einem leeren Gefühl nach Hause. Jeder von uns hat alles gegeben.“

Modric? „Ich hoffe, dass er weitermacht“

Nun könnte Stanisic auch noch drohen, dass sich mit Legende Luka Modric der Dreh- und Angelpunkt seiner Nationalmannschaft mit 40 Jahren verabschiedet.