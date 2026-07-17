WM: Emotionale Botschaft von Harry Kane!

Jannis Blank 17.07.2026 • 13:42 Uhr Harry Kane meldet sich nach dem dramatischen WM-Aus gegen Argentinien mit einer emotionalen Botschaft zu Wort. Der Kapitän der Three Lions spricht über die Leere nach dem verpassten Finale und richtet zugleich eine kämpferische Botschaft an die Fans.

Nach dem dramatischen Halbfinal-Aus Englands gegen Argentinien hat sich Harry Kane in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und seine Enttäuschung über das verpasste WM-Finale mit den Fans geteilt. Der englische Kapitän machte deutlich, wie tief die späte 1:2-Niederlage und der geplatzte Traum vom Endspiel saßen.

„Keine Worte sind im Moment groß genug, um dieses Gefühl der Leere im Magen zu überwinden. Wir waren nah dran, wirklich sehr nah an einem weiteren Finale, aber es hat nicht gereicht. Wir haben in den vergangenen sieben Wochen alles gegeben, und so knapp zu scheitern, ist nur schwer zu verkraften!“

England gibt den Sieg spät aus der Hand

Besonders schmerzte Kane, dass England erneut unmittelbar vor dem großen Ziel scheiterte. „Ich weiß, dass die Erwartungen hoch sind – und das zu Recht. Wir klopfen seit acht Jahren an die Tür, aber wieder fehlt uns das letzte Teil des Puzzles! Jetzt müssen wir Abstand gewinnen, das verarbeiten und einen Weg finden, besser zu werden. Ich bin so stolz auf die Jungs und auf das, was wir während dieses Turniers gezeigt haben – wir haben einige schwierige Spiele und schwierige Bedingungen gemeistert.“

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WM-Drama: Kane richtet den Blick nach vorn

Dabei sah lange alles nach dem ersehnten Finaleinzug aus. England ging in der zweiten Hälfte mit 1:0 in Führung, musste kurz vor Schluss jedoch den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. In der Nachspielzeit folgte der endgültige K.o.: Nach Vorarbeit von Lionel Messi erzielte Lautaro Martínez den 2:1-Siegtreffer für Argentinien.

Trotz der großen Enttäuschung erinnerte Kane auch an die besonderen Momente des Turniers und kündigte eine Reaktion an. „Nach dem großen Triumph zu streben, bedeutet nicht immer, dass man ihn auch erreicht. Man muss dafür kämpfen, Rückschläge hinnehmen, wieder aufstehen und es erneut versuchen. Genau das werden wir tun. Es gibt keinen anderen Weg, als weiter daran zu glauben und weiterzumachen.“

Danke an die Fans – und Warten auf den zweiten Stern

Abschließend richtete Kane seinen Dank an die mitgereisten Anhänger, die Fans in der Heimat sowie an seine Mitspieler und den Betreuerstab. „Wie immer gilt: Ob Sieg oder Niederlage – wir lernen daraus und machen weiter!“