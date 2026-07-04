WM-Favorit nicht im Free-TV! Paraguay - Frankreich live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 04.07.2026 • 20:00 Uhr Kann Paraguay nach Deutschland auch den absoluten Topfavoriten der WM 2026 schocken? Die Rollenverteilung vor dem nächsten Spiel der Franzosen könnte klarer kaum sein.

Der Topfavorit Frankreich trifft bei der Weltmeisterschaft 2026 auf den Deutschland-Bezwinger. „Les Bleus“ misst sich im Achtelfinale mit Paraguay.

Die Partie, die um 23 Uhr deutscher Zeit in Philadelphia (hier im LIVETICKER) angepfiffen wird, ist nicht im Free-TV zu sehen und wird nur bei MagentaTV übertragen.

WM heute nicht live im Free-TV: So können Sie Frankreich – Paraguay verfolgen

Fußball-WM 2026: Mbappé und Olise liefern

Frankreich ist auch gegen den Außenseiter aus Südamerika wieder der haushohe Favorit. Die Offensive des Vizeweltmeisters um Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Dembélé feuerte im bisherigen Turnierverlauf aus allen Rohren.

Mbappé führt das Torranking der WM an, er steht bereits bei sechs Treffern. Olise weist die meisten Assists (5) auf.

Paraguay ist – mehr noch als im Duell mit Deutschland – der krasse Außenseiter. Wie gegen die DFB-Elf wird das kampfstarke Team wieder auf Physis, dichte Verteidigungslinien und die Hoffnung auf einen goldenen Konter setzen.