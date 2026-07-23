Rodri muss nach seiner WM-Gala unters Messer: Der Mittelfeldspieler von Manchester City lässt sich aufgrund kleiner Beschwerden im Rücken operieren.
WM-Held muss sich OP unterziehen
Laut einem Bericht von The Athletic handelt es sich dabei um einen leichten, ambulanten Eingriff ohne Klinikaufenthalt. Nach derzeitigem Stand soll der 30-Jährige die Vorbereitung seines Klubs in rund drei Wochen wie geplant aufnehmen können.
Der OP-Termin war dem Bericht zufolge bereits vor dem Turnier angesetzt, Rodri will die Probleme im Urlaub nach der Weltmeisterschaft endgültig abstellen und nimmt dafür eine kurze Reha-Phase in Kauf.
Rodri-OP wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme
Die Operation ist dabei ausdrücklich präventiv gedacht, damit aus den wiederkehrenden Beschwerden kein größeres Thema wird.
Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada war von einer ernsthaften Einschränkung kaum etwas zu sehen. Der spanische Mittelfeldmotor lieferte ein herausragendes Turnier ab und wurde dafür als „Bester Spieler des Turniers“ ausgezeichnet.
Für City wäre eine baldige Rückkehr Rodris eine Schlüssel-Nachricht, der Taktgeber im Zentrum scheint für die Skyblues kaum zu ersetzen.