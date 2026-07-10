WM heute LIVE: Spanien - Belgien im Free-TV, Stream & Ticker - Wer bucht das Kracher-Halbfinale gegen Frankreich?

SPORT1 10.07.2026 • 18:00 Uhr Für Spanien steht das nächste europäische Duell vor der Tür. Im zweiten Viertelfinale der WM wartet Belgien. SPORT1 erklärt, wie das WM-Spiel heute im TV, Stream und Ticker verfolgt werden kann.

Wer sichert sich das zweite Halbfinalticket der Weltmeisterschaft? Mit Belgien und Spanien kämpfen zwei, der sechs europäischen Teams, die im Viertelfinale vertreten sind, im direkten Duell um den Einzug in die nächste Runde.

Die Kugel rollt am Freitag um 21 Uhr im SoFi Stadium in Los Angeles (im LIVETICKER). Schiedsrichter der Partie ist Michael Oliver aus England. Der 41-Jährige pfeift bereits zum vierten Mal im laufenden Turnier.

WM heute: So können Sie Spanien – Belgien live verfolgen

TV: ZDF, MagentaTV

ZDF, MagentaTV Stream: sportschau.de, MagentaTV

sportschau.de, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Für die WM-Interessenten ohne zusätzliches TV-Abonnement gibt es gute Nachrichten. Das Duell wird im Free-TV vom ZDF übertragen. Obendrein ist die Partie bei MagentaTV zu sehen.

Ein Deutschland-Schreck brachte Spaniens ins Viertelfinale

Im Viertelfinale machten die Spanier es richtig spannend. Gegen über weite Strecken auf Augenhöhe mithaltende Portugiesen tat sich das Team von Trainer Luis de la Fuente lange schwer, hochkarätige Torchancen zu kreieren. Die Erlösung brachte letztendlich ein spanischer Edeljoker.

Mikel Merino veredelte eine Vorlage von Ferran Torres in der ersten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 1:0-Siegtreffer und stellte wieder mal seine Matchwinner-Qualitäten unter Beweis – wie bereits vor zwei Jahren. Da versetzte Merino ganz Fußball-Deutschland einen Stich ins Herz, als er beim EM-Viertelfinale gegen die Nagelsmann-Elf in der 119. Minute per Kopf das deutsche Ausscheiden besiegelte.