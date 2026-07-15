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WM: Jude Bellingham verteilt Schelle an Gegenspieler!

Bellingham leistet sich Entgleisung

Jude Bellingham leistet sich nach dem verlorenem WM-Halbfinale eine Entgleisung. Der Mittelfeldspieler der Three Lions geht einen Gegenspieler an.
Ein Spiel wie eine Schlacht. Lange sieht es nach einem englischen Sieg aus, doch dann stellt Argentinien die Partie komplett auf den Kopf.
Julius Schamburg
Jude Bellingham leistet sich nach dem verlorenem WM-Halbfinale eine Entgleisung. Der Mittelfeldspieler der Three Lions geht einen Gegenspieler an.

Englands Jude Bellingham sind nach dem dramatisch verlorenem WM-Halbfinale gegen Argentinien (1:2) die Sicherungen durchgebrannt.

Im TV war zu sehen, wie Bellingham seinem Gegenspieler Valentín Barco unmittelbar nach dem Schlusspfiff eine Schelle verpasste, er traf den Argentinier am Hinterkopf.

WM: Bellingham nach Abpfiff aufgebracht

Barco stand mit dem Rücken zu Bellingham und sein Kopf kippte nach vorne weg. Anschließend kam es noch zu einem kurzen Wortgefecht zwischen den beiden, ehe sich Barco mit den Argentiniern wieder den Feierlichkeiten widmen konnte und Bellingham seinen niedergeschlagenen Mitspielern Trost spendete.

Bereits kurz zuvor war Bellingham mit den feiernden Argentiniern ein erstes Mal aneinandergeraten. Ollie Watkins nahm den Real-Star beiseite und versuchte, diesen zu beruhigen. Offenbar vergeblich. Es folgte der Schlag auf den Hinterkopf von Barco.

In einer hitzigen Partie war es besonders in der ersten Spielhälfte immer wieder zu harten Fouls, verbalen Auseinandersetzungen und auch Rudelbildungen gekommen. Nach dem Schlusspfiff folgte dann die Entgleisung von Bellingham.

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